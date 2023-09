Previsão vem do Programa de Estabilidade e Mariana Vieira da Silva reforça que o executivo trabalha com essa base.

Se o Governo avançar com a redução da carga fiscal no próximo ano tal e qual prevê no Programa de Estabilidade que apresentou em Abril, a diminuição do IRS rondará os 525 milhões de euros em relação a este ano.