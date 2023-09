Janek Rubeš: um guia honesto de Praga? Deixe-se “perder” e “não siga recomendações”

Se quando pensa em Praga vêm-lhe à memória as imagens do castelo, da ponte histórica ou absinto, esqueça: está no canal errado do YouTube. Há seis anos, Janek Rubeš e Honza Miliuka, a dupla à frente e atrás da câmara, respectivamente, decidiram mostrar o lado mais honesto e local da capital checa com o projecto Honest Guide. Num estilo irreverente e bem-humorado, os vídeos tanto confrontam burlões no meio da rua, como desmascaram as piores “farsas” turísticas (sim, o trdelnik, o cone de massa mais instagramado, é um dos alvos favoritos), ou dão dicas úteis, revelam sugestões ainda fora dos radares turísticos e contam factos inusitados sobre a cidade onde sempre viveram.

Neste fim-de-semana, Janek Rubeš vai estar em Guimarães para falar deste mui “antiturístico canal do YouTube”, que conta com 1,33 milhões de subscritores, no palco do ABVP Travel Fest, evento organizado pela Associação de Bloggers de Viagem Portugueses.

Como surgiu a ideia de criar o Honest Guide?

Em 2016, havia muito poucos canais de viagens no YouTube. E a maioria deles era idêntica. Mostravam um top 10 de algum destino, e geralmente era algo como: “Se for a Paris, vá ver a Torre Eiffel”. Bem, isso é que é uma verdadeira “dica”! Por isso, quisemos mostrar aos turistas aquilo que nós, enquanto habitantes locais de Praga, fazemos diariamente, e não, não vamos ao Castelo de Praga, nem à Ponte Carlos (os dois sítios mais famosos da cidade). Começámos a mostrar os nossos locais favoritos e as pessoas pareceram gostar, por isso continuámos.

Foto Um dos principais alvos do Honest Guide são as caixas de multibanco e as casas de câmbio que cobram taxas avultadas de forma enganadora HN - Lukas Biba

Dão muitas dicas e sugestões locais e pouco conhecidas. Quais seriam as cinco que recomendaria a quem visita Praga pela primeira vez?

Perca-se. Não no sentido de “desapareça”, mas, literalmente, deixe-se perder [pela ruas da cidade]. É assim que pode descobrir algo por si próprio. Isto pode soar estranho, mas a minha recomendação é que não siga recomendações. No entanto, como acredito que não vai ficar feliz com esta reposta, dou mais algumas: use o transporte público (eléctricos!) extremamente confortável e barato; dê um passeio pelo Castelo de Vysehrad, e beba uma cerveja lá; ponha o despertador para as 7h e tenha a cidade só para si, vai adorar, prometo; faça amizade com um habitante local.

Também desmascaram burlas e armadilhas para turistas. Quais as piores?

É óbvio que há muitas armadilhas diferentes em que um turista pode cair em Praga, tal como em qualquer outro grande destino turístico. Aquelas em que as pessoas normalmente perdem mais dinheiro podem provavelmente ser definidas como “as piores”, e isso seriam as diferentes casas de câmbio, que cobram até 45% de comissões com diferentes truques, ou as caixas de multibanco, que cobram até 18% de taxas pelos levantamentos.

Têm mudado ao longo destes seis anos de Honest Guide?

As armadilhas mudam, aparecem novas ou as antigas reaparecem (por exemplo, o jogo dos copos e das bolas está agora a aumentar em toda a Europa). Conseguimos encerrar legalmente muitas armadilhas na cidade e também foram alteradas algumas leis, que são a favor do consumidor, neste caso dos turistas. Mas o nosso principal objectivo no Honest Guide foi sempre sermos “guias” e não nos concentrarmos em burlas. Dito isto, os vídeos de burlas são sempre os mais populares.

O Independent chegou a apelidar-vos de "os santos padroeiros do turismo de Praga". Identificam-se com essa definição?

É preciso fazer um milagre para se ser santo, e nós não estamos nem perto disso. Por isso, acho que não o somos. Mas tentamos juntar os habitantes e os turistas à mesma mesa, se é que isso faz sentido. O turismo é uma faca de dois gumes, e a nossa abordagem consiste sobretudo em educar as pessoas que visitam a nossa cidade. O turismo é maioritariamente visto de forma negativa pelos residentes. Fazemos o nosso melhor para que locais e turistas vivam juntos e não separados.

De que episódio ou parte do projecto mais se orgulha?

Aquele em que conseguimos angariar dinheiro para um novo sino de igreja. Quando o sino toca todos os dias às 18h, fico sempre com um sorriso na cara. A história é que um amigo meu viu um vídeo em que cortávamos aqueles cadeados que os turistas colocam nas vedações [neste caso, na Ponte Carlos, prejudicando a estrutura histórica] e, quando soube que as pessoas pagavam 20€ pelos cadeados, teve a ideia de investir esse dinheiro [através de um crowdfunding destinado aos turistas] em alguma coisa que os alicates não conseguissem cortar. [O amigo, Ondrěj, é tocador de sinos em Praga e sabia que muitos continuam em falta nas igrejas da cidade, levados pelos Nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Em poucos dias, conseguiram angariar a totalidade do dinheiro necessário e, dois anos depois, em 2021, o novo sino chegou à torre da Igreja de São Galo.]

Criaram recentemente o Kluci z Prahy, um canal no YouTube com conteúdos semelhantes, mas adaptados ao público checo. No entanto, muitas vezes, os interesses dos turistas e dos residentes não andam de mãos dadas. O bar local que, de repente, aumenta os preços ou fica com longas filas depois de ter sido “descoberto” pelos turistas, os trabalhadores que vêm o seu dia constantemente perturbado pela súbita popularidade de uma curiosidade turística no edifício... Ou os burlões que só visam os estrangeiros. Como é que se equilibra tudo isto?

Ficariam surpreendidos com a semelhança das necessidades dos turistas checos e estrangeiros. Os turistas checos são os que normalmente criam filas nos locais que mostramos, porque depois de publicarmos um vídeo no YouTube têm a vantagem de o poderem visitar imediatamente, ao contrário dos turistas estrangeiros que têm de viajar primeiro para Praga. Este é um tema muito quente e que será abordado durante a minha palestra na ABVP Travel Fest.

Foto Um dos vídeos que mais impacto causou era dedicado aos elevadores de circulação contínua, característicos da cidade HN - Lukas Biba

Foto Para contrariar o rumor de que eram perigosos, decidiram revelar a localização de um num edifício público e incentivar os turistas a experimentar. As filas foram tantas que a autarquia decidiu bloquear o acesso HN - Lukas Biba

O que é que as pessoas podem esperar desta passagem por Guimarães?

Ficaria muito feliz se não tivessem expectativas. Assim, não podem ficar desiludidos. Mas posso prometer que a minha palestra será honesta (tanto quanto os organizadores me permitirem).

Normalmente, termina os vídeos a ensinar uma palavra checa. Qual é a que lhe vem à cabeça quando pensa no percurso do Honest Guide?

Essa é uma óptima pergunta. A palavra seria “jízda” — viagem, em português. Quando comecei, nunca imaginei que chegaríamos onde estamos agora. Além disso, um facto engraçado, Jízda é o meu filme checo favorito, recomendo-o vivamente.