Guimarães vai dar a volta ao mundo no Travel Fest

A 3.ª edição do ABVP Travel Fest acontece em Guimarães nos dias 23 e 24 de Setembro, no Teatro Jordão. No programa, muitas viagens, muitos viajantes.

De entre "uma lista gigante de pessoas" que vão conhecendo ao longo das suas viagens e explorações, os elementos da ABVP - Associação de Bloggers de Viagem Portugueses fazem uma selecção criteriosa e vão enviando convites enquanto fazem figas para que as respostas sejam "sim, quero" e "sim, posso" estar no palco do vosso Travel Fest. "Se um dia conseguirmos juntar todos os que nos dizem que não, será o evento mais espectacular de sempre", sorri Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP, consciente da agenda preenchida de muitos destes exploradores.

Muitos "estão em viagem" ou já foram recrutados para outros eventos do género. Outros "têm que atravessar meio mundo" — como Kamran Ali, orador da edição passada, que continua a pedalar. O ABVP Travel Fest também é feito desses contactos, desses "nãos" — a activista indiana Shivya Nath cancelou há dias a sua vinda — que no ano seguinte se transformam em "sim, vou", das histórias de viagem que vão amadurecendo e ganhando forma e ramificações.

"A palavra-chave é sempre a mesma: inspiração", resume Morato Gomes à Fugas, também ele um self-made explorador, autor do blogue Alma de Viajante e com um papel fundamental neste crivo. "Conteúdos visuais brutais", "novas formas de contar histórias e de promover locais", "inspiração pelas causas", enumera.

Desta vez, à terceira, o Travel Fest acontece em Guimarães nos dias 23 e 24 de Setembro, no Teatro Jordão, com capacidade para cerca de 400 pessoas, um desafio que a ABVP assume com alguma confiança, limadas as arestas dos primeiros ensaios.

Para uma plateia com muitos bloguers, um dos protagonistas do evento será o projecto The Planet D, blogue que os canadianos Dave e Deb criaram em 2007 sob o mote "a aventura é para todos". Era "um sonho antigo", confessa Filipe Morato Gomes, assim como o de convidar para um evento o escritor José Luís Peixoto.

Esta "volta ao mundo" contará com o brasileiro Guilherme Canever, autor da página Sai por aí e que vai apresentar Uma Viagem Pelos Países Que Não Existem — também o título do seu livro —, e com o checo Janek Rubes, metade do canal de YouTube Honest Guide, que assumirá as despesas de viagens mais humoradas, nomeadamente na denúncia de esquemas para turistas em Praga e não só.

O espanhol Arturo López Illana é um dos fotógrafos convidados

O capítulo da fotografia intimista e do retrato do lado mais rural e remoto do planeta ficará a cargo quer do angolano José Silva Pinto quer do espanhol Arturo López Illana, enquanto os altos voos FPV ficam ao comando do português Artur Carvalho.

Os bilhetes para o público em geral custam 30 euros para os dois dias de palestras e podem ser adquiridos no site da ABVP.