Contas de serviços mínimos bancários superam as 200 mil

As contas de serviços mínimos bancários (SMB), que garantem um conjunto alargado de produtos por um custo reduzido (máximo de 4,80 euros/ano, em 2023), superam as 200 mil até Junho. De acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), existiam 208.196 contas de SMB, graças à abertura de mais 24.131 no primeiro semestre do ano.

O número deste tipo de contas aumentou 11,1% face ao final de 2022 e 22,7% em termos homólogos.

Das 24.131 contas constituídas entre Janeiro e Junho, 58% resultaram da conversão de uma conta de depósito à ordem já existente na instituição, uma das possibilidades previstas, e as restantes represtpor novas aberturas.

“A percentagem de contas de SMB constituídas pela abertura de novas contas no sistema bancário diminuiu de 47%, em 2022, para 42% no primeiro semestre de 2023, mas permaneceu acima dos valores observados em 2020 e 2021”, avança o BdP, lembrando que o maior peso das novas contas em 2022 ficou a dever-se à disponibilização dos SMB a cidadãos ucranianos deslocados.

Ainda relativamente aos dados do primeiro semestre, verificou-se o encerramento de 3261 contas de SMB, das quais 90% a pedido do cliente.

O peso das contas constituídas por pessoas com idade igual ou superior a 65 anos aumentou de 31%, em 2022, para 39% no primeiro semestre de 2023.

As contas de custo reduzido podem ter mais do que um titular, se ambos os titulares tiverem apenas esta conta, ou podem ter um co-titular, nas situações previstas na lei, nomeadamente nos casos de pessoas com mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%.

“Em 30 de Junho de 2023, 76% das contas de SMB existentes tinham apenas um titular, uma percentagem similar à registada no final de 2022”, refere o BdP. E do total de contas de SMB, 5% eram detidas por pessoas que tinham outras contas de depósito à ordem, por serem co-titulares, nos casos previstos na lei.

De acordo coma mesma fonte, a maioria dos titulares de contas de SMB não tinha outros produtos bancários na mesma instituição. Ainda assim, 22% dos titulares das contas de SMB existentes tinham contas de depósito a prazo na mesma instituição, e 15% eram detidas por clientes com produtos de crédito nessa instituição, percentagens semelhantes às registadas em 2022.

A disponibilização da conta de SMB é obrigatória a todas as instituições de crédito autorizadas a receber depósitos do público, ou seja, bancos, caixas económicas, caixa central e caixas de crédito agrícola mútuo e que disponibilizem ao público os serviços incluídos nos serviços mínimos bancários.

Entre os serviços disponibilizados está a abertura e manutenção de uma conta de depósito à ordem, a disponibilização de cartão de débito para movimentação da conta, não podendo este ter características específicas mais restritivas do que os outros cartões de débito disponibilizados fora do regime. Garante ainda o acesso à movimentação da conta de serviços mínimos bancários através de caixas automáticos na União Europeia, serviço de homebanking e balcões da instituição de crédito, e a realização de depósitos, levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos directos e transferências.