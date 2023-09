Moção de censura rejeitada pela esquerda e abstenção do PSD

A quem é dirigida, afinal, a moção de censura apresentada pelo Chega? Ao Governo, ou ao PSD? Foi este o mote da primeira parte do debate desta tarde no Parlamento. António Costa, o primeiro-ministro, resumiu o tom logo de início: "A moção de censura já foi um sucesso, embaraçou o PSD e levou a IL por arrasto". E Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, alinhou na leitura política: "É um privilégio do primeiro-ministro assistir de bancada, na primeira fila, a este espectáculo da direita. O que é surpreendente é não ter trazido um balde de pipocas". A moção foi rejeitada, com 131 votos contra — PS, PCP , BE, Livre e PAN —, 62 abstenções, do PSD, e 17 votos a favor, do Chega e da IL.

