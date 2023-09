Explosão em mercado na Ucrânia pode ter sido provocada por míssil ucraniano

Ataque de 6 de Setembro, que fez pelo menos 15 mortos, terá sido “um trágico acidente” com um míssil ucraniano e não um ataque deliberado das forças russas, noticia o New York Times.

Uma investigação realizada na Ucrânia por jornalistas do New York Times, e corroborada por três especialistas norte-americanos em inactivação de explosivos, indica que a explosão no mercado de Kostiantynivka, no dia 6 de Setembro, que matou pelo menos 15 pessoas, terá sido provocada pelo embate de um míssil ucraniano lançado na direcção das tropas russas.

Pouco depois da explosão, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter lançado um ataque deliberado contra o mercado da cidade, situada no Leste da Ucrânia, a cerca de 30 quilómetros de Bakhmut.

"Este mal russo deve ser derrotado o mais rapidamente possível”, disse Zelensky através da aplicação de mensagens Telegram, a 6 de Setembro.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, vários jornais norte-americanos — com destaque para o New York Times — têm documentado pormenores de ataques contra alvos civis e outros crimes de guerra cometidos pelo Exército russo nos últimos 19 meses; e, em Março passado, uma comissão de inquérito nomeada pela ONU acusou a Rússia de realizar ataques em áreas povoadas, "com aparente desrespeito pelo sofrimento causado a civis".

Além disso, em Maio, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura em nome do Presidente russo, Vladimir Putin, sob a acusação de deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia.

No caso da explosão de 6 de Setembro no mercado de Kostiantynivka — que, segundo o Times, tinha sido alvo de um ataque russo na noite anterior —, a causa terá sido o disparo de um míssil terra-ar ucraniano que terá caído antes de atingir o alvo pretendido.

Durante a investigação, os repórteres do jornal norte-americano analisaram as imagens em vídeo do momento do embate, bem como imagens de satélite e fragmentos do míssil, e cruzaram mensagens publicadas nas redes sociais e declarações de testemunhas no terreno com a localização e a hora de disparos feitos pelas forças ucranianas.

"O ataque parece ter sido um acidente trágico", diz o Times. "Especialistas em defesa aérea dizem que os mísseis como o que atingiu o mercado podem sair do seu trajecto por uma variedade de razões, incluindo uma avaria electrónica ou um dano na estrutura no momento do lançamento."

Segundo o jornal, as autoridades ucranianas disseram que não podem fazer comentários sobre o caso uma vez que está em curso uma investigação.