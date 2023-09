Pelo menos 16 mortos em ataque russo a mercado no Leste da Ucrânia

Reuters/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

“Este é mais um ataque terrorista da Federação Russa. Atingiram deliberadamente o mercado”, disse Volodymyr Zekensky após míssil russo atingir a cidade de Kostiantynivka, na província do Donetsk.

Pelo menos 16 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas num ataque russo à cidade de Kostiantynivka, no Leste da Ucrânia, esta quarta-feira, ao mesmo tempo que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visitava Kiev, segundo as autoridades ucranianas.

As imagens divulgadas online por funcionários da presidência ucraniana mostram pessoas a cair no chão ou a correr para se abrigarem após uma enorme explosão à sua frente, segundos depois de algumas olharem para o céu ao ouvirem o que parecia ser um míssil a aproximar-se.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque, dizendo que um mercado, várias lojas e uma farmácia tinham sido atingidos na cidade industrial situada na província de Donetsk.

“Este mal russo deve ser derrotado o mais rapidamente possível”, declarou Zelensky na aplicação de mensagens Telegram.

“Quando alguém no mundo ainda tenta lidar com qualquer coisa russa, isso significa fechar os olhos a esta realidade. A audácia do mal. O descaramento da maldade. A desumanidade absoluta”, acrescentou.

O Presidente ucraniano afirmou depois, numa conferência de imprensa em Kiev, que acreditava que se tratava de um ataque deliberado a “uma cidade pacífica”.

“Este é mais um ataque terrorista da Federação Russa. Atingiram deliberadamente o mercado”, disse Zelensky.

Kostiantynivka, que tinha uma população de cerca de 70 mil habitantes antes da invasão russa há 18 meses, está situada a cerca de 30 km da cidade devastada de Bakhmut, onde se verificam combates intensos há meses.

A cidade fica a cerca de 560 km de Kiev onde, à hora do ataque, Antony Blinken se encontrava com Zelensky e outros líderes ucranianos numa visita destinada a mostrar o apoio norte-americano à Ucrânia contra a invasão russa.

O ataque desta quarta-feira seguiu-se a uma série de bombardeamentos russos a cidades no Leste da Ucrânia, nos quais foram atingidas infra-estruturas civis, incluindo um café popular, um hotel e várias lojas.

Várias horas antes, Kiev e a região sul de Odessa foram também alvo de ataques russos. Não foram registadas vítimas na capital, mas as autoridades locais disseram que uma pessoa foi morta na região de Odessa.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse que, para além dos 16 mortos em Kostiantynivka, pelo menos 28 pessoas ficaram feridas.

Mais tarde, as autoridades locais calcularam o número de feridos em 31 e disseram que tinham sido danificadas 20 lojas, linhas eléctricas, um edifício administrativo e um edifício residencial. Oito estabelecimentos comerciais foram incendiados e carros foram destruídos.

Imagens divulgadas no Telegram mostram equipas de salvamento a remexer nos escombros e a transportar corpos em sacos pretos.

A Rússia não comentou de imediato o ataque e negou ter visado deliberadamente civis. O Kremlin já tinha dito esta quarta-feira, a propósito da visita de Blinken a Kiev, que Moscovo acreditava que Washington planeava continuar a financiar os militares ucranianos “para travar esta guerra até ao último ucraniano”.