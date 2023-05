Antes e depois: como a cidade de Bakhmut mudou com a guerra

As imagens de satélite da Maxar Technologies, divulgadas pela agência Reuters esta quarta-feira, permitem comparar a aparência da cidade a 8 de Maio de 2022, antes de começar a batalha entre as forças russas e ucranianas na cidade, e a 15 de Maio de 2023, depois de meses consecutivos de combate e destruição.

Imagens de Satélite de Bakhmut - Antes e depois dos combates

Bakhmut tem sido palco da mais longa e mortal batalha desde que começou a invasão russa à Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022. A cidade no Leste ucraniano foi marcada pela participação do grupo de mercenários Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, do lado russo.

O líder dos Wagner tem, nos últimos meses, lançado grandes críticas ao governo russo, acusando-o de não fornecer artilharia e munições suficientes. Esta semana, inclusivamente, Prigozhin referiu que alguns soldados das forças armadas russas estarão a recuar no campo de batalha e que o grupo de mercenários estará a ser ignorado pelos responsáveis russos.

Imagens de Satélite de Bakhmut - Antes e depois dos combates

"Infelizmente, as unidades do Ministério da Defesa russo recuaram cerca de 570 metros a norte de Bakhmut, deixando os nossos flancos expostos", disse na mensagem de voz diária, esta quinta-feira. "Apelo aos altos cargos do Ministério da Defesa publicamente porque as minhas cartas não estão a ser lidas", disse, dirigindo-se ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e a Valeri Gerasimov, líder das tropas russas.

Imagens de Satélite de Bakhmut - Antes e depois dos combates

As forças ucranianas, por outro lado, parecem estar a avançar no conflito pela primeira vez em meses. A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, afirmou, esta semana, que as tropas do país estavam a atingir "os objectivos militares".

Antes do começo da guerra, a população de Bakhmut rondava os 70 mil habitantes.