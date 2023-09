Entre supressões, atrasos e avarias: a CP está a deixar de conseguir fazer as coisas simples

Nos últimos meses, o agudizar da situação da CP faz lembrar um regresso ao passado onde as supressões eram frequentes, os comboios aparecem sujos e a informação ao passageiro era escassa.

Durante a gestão de Nuno Freitas à frente da CP a mensagem era clara: o comboio tem de aparecer, aparecer limpo e à hora. Nos últimos meses, o agudizar da situação da CP faz lembrar um regresso ao passado onde as supressões eram frequentes, os comboios apareciam sujos e a informação ao passageiro era praticamente inexistente. Este é o ponto de partido num episódio onde vamos analisar ainda a incapacidade de aumentar a oferta na linha do Norte e uma petição para aumentar a abrangência do Passe Ferroviário Nacional.

