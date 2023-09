Deputados do PSD eleitos pelo Porto perdem coordenadora

A deputada independente Márcia Passos que o PSD escolheu para coordenar os deputados eleitos pelo círculo do Porto, pelo qual foi eleita nas legislativas de 2022, renunciou a estas funções por razões profissionais.

Um convite muito recente do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo do Porto (ISCET) para dar aulas a alunos matriculados na licenciatura de solicitadoria, disciplina de processo declarativo, que é uma da sua área de especialização, levou-a a renunciar àquelas funções. A partir desta segunda-feira, a deputada, que é advogada de profissão, vai acumular as aulas do ISCET do Porto com outras que lecciona num outro instituo superior, também no Porto.

“Não podemos estar em todo o lado, temos também de ter a coragem de sair. Eu para estar tenho que fazer bem e com este acumular de funções não era possível continuar a fazer bem,” declarou ao PÚBLICO a deputada, sublinhando, por outro lado, que “não podia dizer não” a dar uma disciplina que é da sua área de investigação. E esgrimiu um outro argumento: “Eu estou a fazer o doutoramento exactamente em processo civil e, portanto, não podia dizer não [ao convite].”

Depois de ter aceitado o convite, Márcia Passos falou individualmente com cada um dos seus colegas (13) de bancada eleitos pelo Porto, comunicando-lhes a sua decisão e enviou-lhes também um email detalhado sobre o seu novo desafio. Também o presidente da distrital do PSD-Porto, Sérgio Humberto, foi informado, uma vez que foi ele que a convidou para as funções que agora deixa.

Na Assembleia da República, Márcia Passos integra vários grupos de trabalho e duas comissões parlamentares. É coordenadora do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação e suplente na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na Comissão Eventual para a Revisão Constitucional.

Ainda não se sabe quem a vai substituir nas funções que desempenhou até agora, mas a deputada acredita que o processo será idêntico ao seu. “O presidente da distrital do PSD-Porto convidou-me para ser coordenadora dos deputados eleitos pelo Porto e eu aceitei com todo o gosto”, disse.