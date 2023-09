A imigração irregular precisa de uma “resposta europeia”, diz Von der Leyen em Lampedusa

A presidente da Comissão Europeia visita a ilha italiana com a primeira-ministra Giorgia Meloni este domingo, no final de uma semana em que chegaram 8500 novos migrantes.

Ursula von der Leyen considera as vagas de migrantes sem documentos que chegam às costas da Europa como um dos “grandes desafios” do continente e, como tal, precisa de uma resposta conjunta de todos os 27 Estados-membros. “Vim aqui dizer-vos: a migração para a Europa é um desafio que requer uma solução europeia”, disse a presidente da Comissão Europeia na conferência de imprensa que marcou o início da sua visita à ilha italiana de Lampedusa.

“São acções concretas que trazem as mudanças no terreno. E só através de solidariedade e união podemos conseguir alcançar” essas mudanças. “A migração irregular é um desafio europeu que precisa de uma resposta europeia”, enfatizou.

Von der Leyen e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, chegaram este domingo de manhã a Lampedusa, uma das ilhas do arquipélago das Pelágias que, pela sua proximidade a África, tem sido nos últimos anos destino privilegiado dos traficantes que cruzam ilegalmente migrantes que pretendem alcançar a Europa.

Para Giorgia Meloni, a visita da presidente da Comissão Europeia não é “um gesto de solidariedade da Europa para a Itália, mas uma responsabilidade da Europa em relação a si mesma”. Para a líder do Governo italiano, “estas são as fronteiras de Itália, é verdade, mas estas são também as fronteiras da Europa”.

Esta visita oficial a Lampedusa acontece no final de uma semana em que 8500 novos migrantes chegaram à ilha de forma irregular. Desde o princípio do ano, quase 126 mil migrantes alcançaram Itália, quase duplicando o número de igual período no ano passado.

Entre o aeroporto e o centro de recepção de migrantes de Imbriacola, a caravana automóvel de Von der Leyen e Meloni foi bloqueada por dezenas de habitantes locais, que já se haviam manifestado no sábado, em protesto contra o plano de construção de um novo campo de tendas para receber migrantes.

“Lampedusa diz basta! Não queremos campos de tendas. Esta mensagem é para a Europa e para o Governo italiano. Os habitantes de Lampedusa estão cansados”, dizia à Reuters um dos manifestantes.

Meloni convidou Von der Leyen para ver in loco o que é a pressão da migração irregular numa ilha como Lampedusa e levou-a ao cais de Favaloro, onde os migrantes encontrados à deriva são trazidos para terra, para que a presidente da Comissão Europeia pudesse ver os frágeis barcos de madeira e de metal abandonados que os traficantes fornecem para a travessia do Mediterrâneo.