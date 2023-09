Rui Moreira reverte decisão de remoção da estátua de Camilo

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revogou esta tarde a decisão assumida na terça-feira de mandar remover a estátua de Camilo Castelo Branco instalada desde 2012 no actual Largo Amor de Perdição, em frente à cadeia onde o escritor esteve preso. A remoção fora solicitada por 37 "cidadãos ilustres", numa petição dirigida ao autarca em que se invocava o "desgosto estético" e a "desaprovação moral" suscitados pela obra, pedindo a Rui Moreira "o favor higiénico de mandar desentulhar aquele belo largo de tão lamentável peça e despejá-la onde não possa agredir a memória de Camilo”.

Após ter acolhido favoravelmente a solicitação subscrita por figuras como o jurista, ex-banqueiro e ex-presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian Artur Santos Silva, o advogado (e membro do Conselho de Estado) António Lobo Xavier, os curadores Bernardo Pinto de Almeida e Miguel von Hafe Pérez, o escritor Mário Cláudio, o editor José da Cruz Santos e a vereadora comunista Ilda Figueiredo, Rui Moreira deliberou agora no sentido contrário, alegando só esta tarde ter tomado conhecimento de uma deliberação municipal de 2012 aprovando quer a doação quer a implantação da escultura naquele local.

"Ao contrário da informação que estava na posse do presidente da Câmara do Porto, a doação previa também a colocação da estrutura no Largo Amor da Perdição, doação essa que tinha sido aprovada pelo executivo municipal em 2012. Neste contexto, não pode o presidente da Câmara anuir, sem mais, ao que foi solicitado, pelo abaixo-assinado, que é do conhecimento público. Naturalmente, isso não se impede que, futuramente, e em qualquer momento, o assunto possa a vir ser suscitado no mesmo órgão municipal", explica o autarca em declaração enviada ao PÚBLICO e à agência Lusa.

Tal como consta da acta da reunião do executivo municipal de 23 de Outubro de 2012, que o PÚBLICO solicitou, a aceitação de doação da estátua Amores de Camilo, proposta pelo escultor Francisco Simões, foi aprovada por unanimidade. A proposta previa a sua implantação na Rua da Cadeia da Relação.

Da agenda da mesma reunião consta a proposta da comissão de toponímia da cidade para dar ao largo fronteiriço à Cadeia da Relação o nome Largo Amor de Perdição. Foi naquela cadeia que o Camilo e a escritora Ana Plácido, casada, estiveram presos em 1860 pelo crime de adultério: ele nos aposentos então conhecidos como "quartos da malta", destinados a reclusos abastados, e ela no pavilhão das mulheres. Viriam a ser inocentados um ano depois.

A decisão de que Rui Moreira incumbiu na terça-feira o vereador do urbanismo partia do pressuposto de que a Câmara Municipal do Porto, então presidida por Rui Rio, não tinha aceitado formalmente a localização da obra. Foi precisamente apoiado nesse argumento formal que o sucessor de Rio na autarquia decidiu aceder ao pedido dos 37 peticionários, ordenando a remoção da escultura e a sua incorporação nas reservas municipais.

“Não tendo havido qualquer deliberação municipal para erigir tão deselegante obra [na época era Rui Rio o presidente da autarquia], e concordando com o que tão ilustres cidadãos nos suscitam, solicito que se proceda à remoção daquele objecto, que deverá ficar nas reservas municipais”, escreveu Rui Moreira na nota que apôs à petição, e que reencaminhou para o pelouro competente.

Um dia depois de ser conhecida a decisão, noticiada pelo PÚBLICO, uma outra petição, que somava esta sexta-feira perto de 6800 subscritores, solicitava a manutenção da estátua no local para o qual foi criada. "Há 11 anos, que existe uma estátua de Camilo Castelo Branco vestido, abraçado, nada pornograficamente, a uma jovem rapariga nua (...) alegadamente, a representar o amor entre Ana Plácido e Camilo, que estiveram presos, por adultério, onde hoje é o Centro de [Português de] Fotografia. Ao fim destes 11 anos, a estátua vai ter que ser removida, face a uma petição nesse sentido assinada por 37 pessoas importantes (...). Por certo haverá quem aceite assinar, aqui e agora, um pedido, dirigido à Presidência da Câmara Municipal do Porto, ao senhor ministro da Cultura, ao senhor primeiro-ministro, ao senhor presidente da Assembleia da República, ao Senhor Presidente da República, para ser mantida no local em que está."