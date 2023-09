Em The Talking Car não sabemos se há passado ou futuro. Ainda bem

A estreia no teatro da artista visual Agnieszka Polska, a convite da bienal BoCA, é surpreendente. À dupla apresentação na Culturgest, em Lisboa, seguem-se escalas em Faro e no Porto.

A peça de teatro de Agnieszka Polska faz várias coisas. Faz-nos rir e faz-nos pensar. Sossega-nos tanto quanto inquieta. E embala-nos, embala-nos por vezes com a sua música. Para, logo a seguir, nos acordar com os seus desesperados temores. Integrada na programação da BoCA – Biennial of Contemporary Arts, é a estreia em teatro da artista visual nascida em Lublin, na Polónia, em 1985, e tem esta quinta-feira a sua primeira apresentação no palco da Culturgest, em Lisboa, pelas 21h. Sobe de novo ao palco lisboeta na sexta-feira, antes de rumar ao Teatro das Figuras, em Faro, no dia 23, e depois, já integrada no Festival Internacional de Marionetas do Porto, ao Teatro Rivoli, a 11 de Outubro.