Governo pede “tempo” para resolver problemas “herdados” nas escolas

António Costa assinalou arranque do ano lectivo na escola Alexandre Herculano, no Porto, reabilitada com uma parceria entre Governo e autarquia. À chegada, esperava-o um protesto de professores.

O cordão policial manteve uma distância significativa entre as dezenas de professores que se juntaram na Avenida Camilo, no Porto, e a porta de entrada do restaurado Alexandre Herculano, escola secundária da cidade onde António Costa quis assinalar o arranque do ano lectivo. Quando o carro do primeiro-ministro se aproximou, os assobios e palavras de ordem subiram de tom, mas não fecharam o sorriso do governante, que entrou no edifício sem desviar o olhar para a manifestação e se manteve sem fazer comentários sobre o assunto durante as duas horas da visita.