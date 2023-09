Pontos perdidos pelos da frente nesta edição da Liga são “normais”

No seu conjunto, os quatro primeiros da Liga 2022/23 já perderam 12 pontos nas primeiras quatro jornadas desta edição da prova. É um total ligeiramente abaixo do que se tem visto nos últimos nove anos, mas apenas marginalmente: entre 2014/15 e 2022/23, os mais bem colocados da época anterior deixaram fugir, em média, 12,33 pontos neste período de arranque da competição. Apesar das polémicas e das questões que se levantam sobre a competência e o momento de forma dos “grandes”, a verdade é que os números nos falam de normalidade.

O que tem sido novidade neste arranque de temporada 2023/24 é a dificuldade para garantir resultados positivos. O FC Porto, que lidera com 10 pontos em 12 possíveis a par de Boavista e Sporting, só garantiu dois dos seus triunfos com golos depois dos 90’ (Rio Ave e Farense) e empatou com o Arouca já no tempo de compensação. Na outra partida, foi obrigado a virar o marcador frente ao Moreirense. O Sporting, por seu turno, também só bateu o Vizela depois dos 90’ e somou triunfos à justa sobre Famalicão e Casa Pia, empatando em Braga na outra partida.

O Benfica, que perdeu no Bessa na jornada de abertura, viu o Boavista dar a volta ao resultado no tempo de compensação e quando jogava com 10, por expulsão de Petar Musa. Somou ainda três triunfos: goleada sobre o Vitória (que teve uma expulsão logo aos 18’), bateu o Estrela por 2-0 com o segundo golo depois dos 90’ e triunfou tangencialmente no terreno do Gil Vicente.

Entre os quatro primeiros da edição anterior, só o Sp. Braga conseguiu também ganhar por mais de um golo nesta Liga 2023/24, no triunfo por 4-2 em Chaves (a equipa da casa jogou com 10 a partir do minuto 80). De resto, empatou com o Sporting, perdeu em casa com o Famalicão sofrendo um golo na compensação e venceu tangencialmente em Arouca graças um golo depois dos 90’.

PONTOS PERDIDOS ATÉ À 4.ª JORNADA* 2023/24: Sp. Braga 5, Benfica 3, FC Porto 2, Sporting 2 TOTAL: 12 2022/23: Sp. Braga 8, Sporting 5, FC Porto 3, Benfica 0 TOTAL: 13 2021/22: Sp. Braga 5, FC Porto 2, Sporting 2, Benfica 0 TOTAL: 9 2020/21: Sp. Braga 6, FC Porto 5, Sporting 2, Benfica 0 TOTAL: 13 2019/20: Sp. Braga 8, Sporting 5, Benfica 3, FC Porto 3 TOTAL: 19 2018/19: FC Porto 3, Benfica 2, Sp. Braga 2, Sporting 2 TOTAL: 9 2017/18: Vitória 8, Benfica 2, FC Porto 0, Sporting 0 TOTAL: 10 2016/17: FC Porto 3, Benfica 2, Sp. Braga 2, Sporting 0 TOTAL: 7 2015/16: Sp. Braga 6, Benfica 3, FC Porto 2, Sporting 2 TOTAL: 13 2014/15: Estoril 8, Sporting 6, Benfica 2, FC Porto 2 TOTAL: 18 * Pelos quatro primeiros da temporada anterior

Perante estes resultados, há, como sempre – e deixando de lado os que gostam de resumir a questão à contabilidade de erros ou decisões duvidosas das equipas de arbitragem –, quem veja o copo meio vazio e quem o veja meio cheio. Os primeiros garantem que os “grandes” estão mais fracos, os segundos gostam de pensar que estes podem ser sinais positivos de maior competitividade no futebol português.

Sempre os mesmos

Quando olhamos para o lote de equipas que tem ocupado os quatro primeiros lugares nas últimas edições da Liga, a macrocefalia é óbvia: Benfica, FC Porto e Sporting estão sempre lá e o Sp. Braga só falhou por duas vezes, permitindo as “gracinhas” de Vitória (em 2016/17) e Estoril (2013/14). E, somando os pontos perdidos nas primeiras quatro jornadas desde 2014/15, percebe-se que os três “grandes” são bem mais eficazes do que quem os acompanha de perto: em 10 edições da Liga, o Benfica cedeu apenas 17 pontos nas quatro primeiras jornadas, seguindo-se FC Porto (25) e Sporting (26). Em oito edições, o Sp. Braga perdeu 36, enquanto o Vitória perdeu oito em 2017/18 e o Estoril outros tantos em 2014/15.

Um factor que pode influenciar esta contabilidade é a ocorrência, ou não, de partidas entre estas equipas mais bem classificadas, mas até nisso a época 2023/24 não foge à média. Já houve um Sp. Braga-Sporting, sim, mas noutras cinco edições da prova nos anos mais recentes também só houve um duelo de topo até à 4.ª jornada. O calendário ditou dois em 2022/23 (total de pontos perdidos: 13) e 2020/21 (13) e três em 2019/20 (19 pontos perdidos – o máximo no período em análise).

Só numa época, em 2014/15, não houve duelos até à 4.ª jornada entre os quatro melhores da edição anterior, mas isso não impediu que eles perdessem um total de 13 pontos no arranque da temporada. Talvez porque – caso raríssimo – houve uma ronda em que nenhum deles ganhou: foi na segunda jornada, quando o Sporting empatou em casa com o Paços de Ferreira, o FC Porto trouxe o mesmo resultado da visita ao Marítimo, o Sp. Braga perdeu em Vila do Conde e o Benfica saiu derrotado de Arouca.

O Sporting é quem mais vezes defronta os rivais nas quatro jornadas de abertura, com 10 clássicos nas 10 temporadas mais recentes (incluindo a actual). Seguem-se, por esta ordem, Sp. Braga (6 partidas), FC Porto (5), Benfica (4) e Vitória (1).

Só em seis ocasiões nas dez temporadas mais recentes um dos quatro primeiros classificados da época anterior encerrou a 4.ª jornada da edição seguinte sem perder qualquer ponto: o Benfica fê-lo em 2022/23, 2021/22 e 2020/21; o Sporting em 2017/18 e 2016/17; o FC Porto em 2017/18. Esta época, o Sp. Braga já deixou cinco pontos pelo caminho, o Benfica três, FC Porto e Sporting dois. Atendendo, às dificuldades sentidas em campo, podiam ser bem mais. Mas, feitas as contas, está tudo normal.