Benfica - Vitória de Guimarães: o campeão não deu hipótese ao líder do campeonato

Foi uma exibição perfeita aquela que o Benfica realizou neste sábado, no Estádio da Luz, frente ao Vitória de Guimarães. Os campeões nacionais recebiam o líder do campeonato, invicto nas três jornadas já disputadas na I Liga, mas não deram hipóteses aos minhotos, que iniciaram a partida a querer jogar olhos nos olhos com os benfiquistas, mas que não foram capazes de aguentar a ousadia e acabaram goleados por 4-0.

A expulsão de João Mendes (por uma entrada descuidada sobre Otamendi), aos 19’, apenas carimbou a queda no abismo do Vitória, que tinha começado antes. A partir desse momento, a vida dos “encarnados” apenas se tornou ainda mais fácil, com os golos que foram construindo a goleada a surgirem de forma natural e a uma cadência quase idêntica àqueles desperdiçados.

Com Samuel Soares a manter-se na baliza e João Neves e Musa a voltarem a ser titulares, o Benfica foi surpreendido com uma atitude destemida do Vitória. Uma pressão intensa ainda na zona de construção do futebol benfiquista, baralhou os homens da casa. Jota, por duas vezes, ameaçou a baliza benfiquista, tendo mesmo acertado no poste esquerdo.

Só que esta atitude pressionante do Vitória, com a sua linha defensiva muito avançada, deixou imenso espaço nas costas e pecava também na forma como os homens do meio-campo faziam a cobertura dessa zona. O resultado foi Rafa e João Mário a surgirem muitas vezes entre linhas com tempo e espaço para tudo e com os benfiquistas a puderem explorar de forma letal o “deserto” que existia atrás dos homens mais defensivos do Vitória.

E se Di María desaproveitou um primeiro lance, isolado, aos 11’ um cruzamento do argentino foi desviado para a própria baliza pelo vitoriano Jorge Fernandes. Estavam abertas as “hostilidades”. O Benfica empolgou-se ainda mais, o Vitória desorientou-se e tudo piorou para os minhotos com a tal expulsão. Seguiram-se os golos e os falhanços.

Pouco depois da meia-hora, Di María confirmava a superioridade “encarnada”, num lance que começou em João Mário e passou por Rafa (os dois melhores do Benfica na noite de ontem). E já no período de compensação do primeiro tempo uma assistência de Di María para Kokçu permitiu ao turco marcar o melhor golo da noite, num remate cruzado.

Com a partida praticamente resolvida ao intervalo, o segundo tempo começou da pior forma para os minhotos. No primeiro lance, uma perda de bola foi aproveitada pelos “encarnados” para chegarem à goleada, com Aursners, que jogou novamente a lateral esquerdo (e bem), a fazer um remate picado na recarga a uma defesa de Bruno Varela, sem hipóteses para o guarda-redes vitoriano.

A partir daí o Benfica baixou o ritmo e o Vitória procurou o golo de honra, que chegou a marcar, mas que acabaria sendo anulado depois de o VAR ter considerado que o desvio da bola feito por Nélson da Luz foi com o braço.

O jogo não teria mais história e Bernat, o mais recente reforço benfiquista que esteve no estádio a assistir à partida, deve ter gostado do que viu, tal como os adeptos “encarnados” que assistiram à melhor exibição da temporada da sua equipa.