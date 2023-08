Benfica ultrapassou Gil Vicente pela esquerda

“Encarnados” ganharam em Barcelos, na 3.ª jornada da Liga, com mais sofrimento do que a primeira parte fazia crer. Coragem do Gil não teve tradução no resultado.

O Benfica cumpriu neste sábado a missão em Barcelos, na 3.ª jornada da Liga, ao vencer o Gil Vicente por 2-3, num jogo que pareceu acessível, mas que os minhotos tiveram o mérito de equilibrar no segundo tempo. A espaços, houve condições para uma exibição com prego a fundo, não tivessem os minhotos forçado o campeão nacional a uma travagem brusca.

O único remate, digno desse nome, que o Gil Vicente contabilizou no primeiro tempo aconteceu imediatamente antes do apito para o intervalo (Ruben Fernandes, de cabeça). Esta imagem ajuda a descodificar muito do que foram os 45 minutos iniciais, período de intenso domínio territorial do Benfica, capaz de amarrar o adversário num colete de forças graças à facilidade com que recuperava a bola.

Se, logo no arranque da partida, os barcelenses (em4x2x3x1) mostraram vontade de ser protagonistas, com algumas saídas em apoio — Domínguez e Marlon davam largura, Fujimoto jogava nas costas de Baturina —, rapidamente esse mapa de intenções foi rasgado. E tudo começou com uma nuance no corredor esquerdo do Benfica.

Ciente das limitações que acarreta a utilização de Aursnes como lateral, problema que se agrava com a presença de João Mário, outro destro, na faixa esquerda, Roger Schmidt desenhou um ataque posicional com muita mobilidade. Kokçu, Di María e Rafa iam alternando no apoio e nos movimentos de ruptura na lateral e o lateral Zé Carlos passou um mau bocado.

Foi dessa forma que o Benfica ganhou um livre que Florentino desperdiçou, de cabeça, ao segundo poste (13’); conquistou o penálti (de Marlon sobre João Mário) que Di María converteu no 0-1, aos 17’; deixou Arthur na cara de Andrew para a emenda, após passe de Rafa.

O Gil Vicente abanou e acusou o toque. Muito pressionado, começou a bater longo na frente, sem grande critério, e o Benfica aproveitou para carregar. Rafa ofereceu o 0-2 a Di María, desta vez pela direita, mas o argentino transformou uma finalização fácil num toque acrobático sem sequência (34’).

Positivo/Negativo Positivo Rafa Voltou a ser o agitador de serviço no ataque do Benfica. Fez um golo e criou mais um par de lances de perigo. Atravessa um grande momento.

Positivo Domínguez Começou na linha de três atrás do avançado, do lado esquerdo, e acabou no duplo pivot ao lado de Pedro Tiba. Não se deixou perturbar pelo amarelo precoce (17'), assumiu o jogo em momentos difíceis e foi premiado com um golo.

Positivo João Mário A saída do criativo coincidiu com o pior período do Benfica, especialmente porque a equipa deixou de ter um porto seguro para gerir o jogo com bola. Negativo Arthur Cabral Ao segundo jogo, continua sem mostrar atributos. Pouco agressivo sem bola, lento nas desmarcações, precisará de crescer muito para ser solução.

Dos balneários, regressou um Gil mais afoito, disposto a arriscar. Chegou um par de vezes com mais unidades ao último terço, mas também permitiu mais transições ao adversário. E numa delas, logo aos 53’, Ausrnes recebeu de João Mário e assistiu Rafa para o 0-2. Pelo corredor esquerdo, evidentemente.

Nestas condições, com o piso adequado e pouco trânsito, o Benfica tinha tudo para acelerar. A bola voltou a entrar na baliza minhota aos 60’, mas Rafa estava em posição irregular, e logo depois Neres e Tengstedt foram chamados a jogo. Respondeu Vítor Campelos com três alterações, sem mexer na estrutura da equipa.

O Gil Vicente teve, então, o condão de assustar Samuel Soares aos 63’ (boa defesa a remate de Zé Carlos) e aos 68’ (cabeceamento de Gabriel Pereira), algo que também continuou a acontecer do lado contrário — Rafa esteve perto do 0-3 aos 73’. E o prémio chegou aos 75’, quando Touré ganhou a bola no centro da área e rematou de forma espontânea.

O jogo, até então de um sentido, estava relançado? Sem dúvida. E o Benfica, com as mudanças, foi perdendo critério na saída e mostrou-se incapaz de fechar as contas, ao passo que o Gil acreditava cada vez mais na possibilidade de pontuar. Samuel Soares travou um remate de Domínguez e teve uma saída complicada aos 90+1. Do lado contrário, Neres e Di María também ameaçavam. Empate ou 1-3? Estava tudo em aberto.

E a bola acabou por "cair" para a baliza do Gil, cortesia de Petar Musa, acabado de sair do banco. Recebeu a bola na área, rodou e rematou de primeira, contando com um desvio providencial num adversário. Os "encarnados" estavam perto de chegar ao fim da viagem em segurança, mas ainda tiveram um percalço no caminho: o livre directo de Domínguez, que conferiu maior equilíbrio (e justiça) ao marcador.