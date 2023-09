Von der Leyen promete mais apoio à indústria eólica. Há metas, mas faltam as verbas

A UE promete um pacote de apoio à energia eólica sem referir, no entanto, verbas disponíveis. Apesar das expectativas da presidente da CE, as decisões sobre investimentos cabem aos Estados-membros.

A União Europeia vai apresentar um pacote de medidas para apoiar a sua indústria de energia eólica, uma vez que as empresas de energias renováveis enfrentam desafios como a inflação, disse esta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Vamos acelerar ainda mais a concessão de licenças. Vamos melhorar os sistemas de leilão em toda a UE. Vamos concentrar-nos nas competências, no acesso ao financiamento e em cadeias de abastecimento estáveis", afirmou von der Leyen num discurso perante o Parlamento Europeu.

As acções dos fabricantes de turbinas eólicas Siemens Energy, Vestas e Nordex, que sofreram perdas devido à má concepção do mercado da indústria eólica, subiram entre 1,6% e 4,4% com a notícia.

A UE dos 27 países tem um dos objectivos mais ambiciosos do mundo para expandir as energias renováveis e está a finalizar um objectivo juridicamente vinculativo de produzir 42,5% da energia da UE a partir de fontes renováveis até 2030.

Mas a indústria europeia de energia eólica offshore avisou os governos de que não é suficientemente grande para cumprir os objectivos de energia verde e que precisa de um salto no apoio político para entrar no caminho certo - especialmente se os novos parques eólicos tiverem de ser fabricados na Europa.

"O futuro da nossa indústria de tecnologia limpa tem de ser feito na Europa", afirmou von der Leyen. As decisões finais de investimento em parques eólicos offshore europeus atingiram um mínimo de 10 anos em 2022, uma vez que os promotores enfrentaram uma inflação recorde, taxas de juro em alta, aumento das taxas de aluguer do fundo marinho e mercados de energia voláteis.

O grupo de pressão da indústria energética Eurelectric congratulou-se com o anúncio da UE, mas apelou a um apoio urgente para melhorar as redes eléctricas europeias de modo a poderem lidar com um grande afluxo de energias renováveis.

A Comissão Europeia afirmou que são necessários investimentos de 584 mil milhões de euros (627 mil milhões de dólares) na rede eléctrica entre 2020 e 2030 para cumprir os objectivos ecológicos.

Os esforços da Europa para travar as alterações climáticas estão a enfrentar uma pressão política crescente antes das eleições europeias do próximo ano, incluindo do próprio grupo político de von der Leyen, que se opôs a novas leis da UE sobre a natureza que afectariam os agricultores.

Von der Leyen prometeu "manter o rumo" da agenda verde da Europa, prometendo conversações com as indústrias - incluindo a agricultura - preocupadas com o seu papel na transição verde.