Aviso de chuva forte nos Açores agrava para laranja por causa do furacão Margot

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou para o nível laranja os avisos meteorológicos que emitiu para duas regiões do arquipélago dos Açores por causa do furacão Margot, que vai provocar chuva forte, acompanhada de trovoada, entre quinta e sexta-feira. O grupo oriental também passou a estar sob aviso amarelo de precipitação. Inicialmente, só duas regiões tinham avisos meteorológicos: o grupo central e o grupo ocidental.

​De acordo com os alertas mais recentes do IPMA, o grupo ocidental (Corvo e Flores) ficará sob aviso amarelo a partir da meia-noite — hora local, mais uma hora em Portugal continental — até às seis da manhã. Depois disso entrará em aviso laranja até às 18h locais de quinta-feira, reduzindo novamente para amarelo até à meia-noite de sexta-feira.

No grupo central (Pico, Terceira, São Jorge, Faial e Graciosa​), o aviso amarelo começa às três da manhã e prolonga-se até às 9h de quinta-feira. A partir dessa hora, e até às 18h de quinta-feira, vigorará o aviso laranja. Reduz depois para o aviso amarelo, entre as 18h e a meia-noite de sexta-feira.

No grupo oriental (Santa Maria e São Miguel) foi emitido ao fim da manhã um aviso amarelo de precipitação que começa às 12h locais (às 13h de Lisboa) de quinta-feira e se prolonga até à meia-noite de sexta-feira.

A tempestade Margot evoluiu para um furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson às primeiras horas da manhã de terça-feira. Neste momento, o olho do furacão está 1288 quilómetros a oeste dos Açores, com ventos contínuos máximos de 140km/h e rajadas de vento máximas de 165km/h. É o quinto furacão desta época no Atlântico e o segundo activo neste momento — a par do furacão Lee, de categoria 4.

Desde a semana passada que os modelos meteorológicos sinalizavam a possibilidade de os efeitos do furacão Margot atingirem o arquipélago açoriano, colocando mesmo em cima da mesa (de modo incerto e remoto) que a tempestade pudesse atravessar os Açores. Num comunicado enviado a meio da tarde às redacções e publicado no site do IPMA, os meteorologistas esclareceram que "o ciclone tropical não deverá atravessar o arquipélago dos Açores".

No entanto, à medida que se movimenta para norte a uma velocidade de 22km/h, "a sua influência vai fazer-se sentir, com ocorrência de precipitação acompanhada de trovoada, nos grupos ocidental e central na quinta e sexta-feira". Entretanto, o VOST (Voluntários Digitais em Situações de Emergência) dos Açores detalhou que o Margot deverá perder as características tropicais ao encontrar águas mais frias e menos propícias ao seu desenvolvimento.

Essa é, pelo menos, "a média dos modelos dedicados a estes fenómenos" — ou seja, o cenário mais provável de todas as previsões meteorológicas consideradas. A confirmar-se, o Margot passará a ciclone extratropical, mas ainda deverá causar "um aumento da instabilidade" nas duas regiões dos Açores, com trovoada, tempo abafado e temperaturas na ordem dos 27ºC. São dados que confirmam as informações do IPMA, que alertam para que a chuva será "por vezes forte".