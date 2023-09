França pode proibir venda do iPhone 12 devido a elevados níveis de radiação

Segundo o ministro da Transição Digital francês, os níveis de radiação do iPhone 12 supera os permitidos pela lei do país. Se a Apple não resolver o problema, o modelo pode ser retirado de circulação.

A Apple tem de parar de vender o iPhone 12 em França devido aos níveis de radiação superiores aos permitidos por lei, disse o ministro da Transição Digital, Jean-Noel Barrot, ao jornal Le Parisien, numa entrevista publicada esta terça-feira.

A empresa fiscalizadora de radiação francesa, a ANFR, já notificou a Apple da decisão de proibir a venda do iPhone 12, depois de vários testes mostrarem que a taxa de absorção específica (SAR) era ligeiramente mais alta do que a legalmente permitida, explicou Jean-Noel Barrot ao jornal francês.

Barrot disse que uma actualização de software seria suficiente para resolver os problemas de radiação relacionados com o telefone que é vendido pela empresa norte-americana desde 2020. "Espera-se que a Apple responda dentro de duas semanas", disse, antes de acrescentar: "Se não o fizerem, estou preparado para ordenar a recolha de todos os iPhone 12 em circulação. As regras são as mesmas para toda a gente, mesmo que sejam gigantes digitais."

A União Europeia criou limites de segurança para valores de SAR relacionados com a utilização de telemóveis. Estes valores, se elevados, que podem aumentar o risco de alguns tipos de cancro, de acordo com estudos científicos.

A fiscalizadora francesa vai agora partilhar a informação obtida com reguladores de outros estados membros da União Europeia. "Em termos práticos, esta decisão pode ter um efeito de bola de neve", disse Barrot.

Em 2020, a França alargou os regulamentos que exigiam aos retalhistas que colocassem o valor de radiação de vários produtos — como telemóveis, tablets e outros aparelhos electrónicos — na sua embalagem.

O iPhone 12 deixou de estar à venda na loja oficial da Apple a partir de hoje ao final da tarde, após o anúncio do novo iPhone 15. Contudo, os modelos mais antigos da marca deverão continuar disponíveis em algumas operadoras e lojas de telemóveis.