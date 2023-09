Urso ferido pelos bombardeamentos da guerra encontra novo lar na Escócia

Yampil, urso-negro-asiático que vivia num jardim zoológico em Donetsk, no Leste da Ucrânia, quando as tropas russas ocuparam o território, vai ser levado para um zoo em Edimburgo, na Escócia, no início de 2024.

De acordo com um centro de resgate animal ucraniano, os bombardeamentos da guerra provocaram traumas a Yampil, que também ficou gravemente ferido quando uma bomba explodiu perto do recinto onde vivia. O urso de 12 anos ficou no jardim zoológico abandonado de uma aldeia até Outubro do ano passado, momento em que as tropas ucranianas conseguiram libertar a localidade de Yampil e entrar no zoo para resgatar o animal. O mesmo não aconteceu às quase 200 outras espécies que já estavam mortas, escreve a CNN.

O urso, que recebeu o nome em homenagem ao local de onde foi resgatado, vive temporariamente num refúgio para animais selvagens na Bélgica e está a ser acompanhado por uma equipa de veterinários antes de ser levado para o jardim zoológico Five Sisters, na Escócia.

Em declarações à CNN, Romain Pizzi, responsável veterinário do zoo escocês, explica que os animais também podem sofrer traumas de guerra e que as consequências a longo prazo exigem cuidados especializados. Na Bélgica, Yampil vive mais tranquilo.

“Queremos ter certeza de que o santuário que vamos construir na Escócia vai responder às necessidades específicas dele, dependendo do trauma pelo qual passou e dos comportamentos inadequados que possa ter desenvolvido”, acrescenta.

No site, o zoo escocês revela que criar um novo recinto para “o urso gentil”, como descreve o veterinário, vai exigir um investimento de quase 233 mil euros e está a pedir donativos. O objectivo é proporcionar um espaço onde Yampil possa viver o resto da vida.

Segundo o Kyiv Independent, o Five Sisters já resgatou ursos, leões e outros animais usados, principalmente, em espectáculos de circo.