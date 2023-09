Tempestade Daniel destrói cidades na Líbia e provoca milhares de mortos

Cerca de 2000 pessoas morreram na Líbia por causa das inundações causadas pela tempestade Daniel — a mesma que, na semana passada, matou 18 pessoas na Grécia e provocou o caos na região da Tessália. O número de vítimas mortais na última actualização das autoridades líbias apontava para os 61 mortos na segunda-feira, mas passou para a ordem dos milhares quando as equipas de socorro conseguiram finalmente aceder à cidade de Derna.

Na origem do desastre está a destruição, a montante desta cidade portuária, de duas barragens que não suportaram a força das águas. O número de vítimas mortais foi avançado pelo primeiro-ministro Ossama Hamad e pelo porta-voz das Forças Armadas destacadas no leste do país, Ahmed al-Mosmari. Ainda por vir a aumentar porque há entre 5000 e 6000 desaparecidos, provavelmente arrastadas pela força das correntes.

O Governo líbio e as autoridades de saúde já confirmaram 46 mortos em Bayda (leste do país), sete vítimas mortais em Susa, outros sete mortos em Shahatt e Omar al-Mokhtar e uma vítima mortal em Marj ​(nordeste). "A situação é trágica",​ admitiu Essam Abu Zeriba, ministro do Interior do governo do leste da Líbia numa entrevista ao canal Al-Arabiya citada pela Associated Press. Derna já foi considerada uma zona de catástrofe e o Executivo declarou três dias de luto nacional.

De acordo com os relatos de um jornalista de Derna, Jawher Ali, à Al Jazeera, a cidade está sem qualquer tipo de comunicação e ficou "isolada do resto do mundo". "As correntes ainda não pararam", descreveu: a água "invadiu as ruas da cidade e derrubou prédios. "Depois de o sol ter nascido [na manhã de segunda-feira], muitas ruas da cidade estavam destruídas. Os habitantes viram cadáveres a flutuar na água".

Mohamed Manfi, presidente do Conselho Presidencial da Líbia, apelou esta segunda-feira à comunidade internacional para que forneça ajuda humanitária após a passagem da tempestade. Já contactou países como Espanha e Itália para coordenar o seu apoio e as petrolíferas Total (França) e Eni (Itália) comprometeram-se a colocar esta terça-feira três aviões à disposição das autoridades de Benghazi. Esta cidade está isolada porque as estradas e pontes ficaram destruídas.