"Catástrofe bíblica". Tempestade Daniel deixa rasto de destruição na Grécia

As chuvas fortes provocadas pela tempestade Daniel castigam, desde segunda-feira, várias regiões costeiras do leste da Grécia, como retratam as imagens. O rasto de destruição foi provocado por uma depressão que se formou e se fixou nas camadas mais elevadas da atmosfera. O contacto dessa região de baixas pressões atmosféricas com massas de ar mais quentes cria perturbações que se traduzem em chuvas fortes, de tal modo que o recorde de precipitação já foi batido.

Descrita como uma "catástrofe bíblica", a tempestade já provocou a morte de seis pessoas na Grécia, e outras seis continuam desaparecidas. Por isso, os residentes com números de telemóvel registados na cidade de Tessalónica, assim como nas regiões de Tessália e Pieria, na ilha de Eubeia e nas ilhas Espórades,​​ continuam a receber alertas da Protecção Civil grega desde a noite de segunda-feira.

De acordo com a Reuters, a tempestade provocou deslizamentos de terras, destruiu uma ponte, derrubou postes de electricidade e arrastou dezenas de carros, poucos dias depois de uma vaga incêndios de grandes dimensões que se prolongou durante o Verão. Pelo menos 820 pessoas foram retiradas das casas.

A tempestade Daniel atingiu também o Noroeste da Turquia, onde pelo menos cinco pessoas morreram depois de fortes chuvas provocarem inundações repentinas, refere a Reuters. E na Bulgária, o transbordar dos rios causou graves danos em estradas e pontes, tendo também provocado quatro mortes.