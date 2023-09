Imagem de satélite mostra tempestade Daniel a atingir Grécia, Bulgária e Turquia

A imagem de satélite foi captada esta quarta-feira e mostra claramente a mancha branca da tempestade Daniel em cima do território da Grécia, Turquia e Bulgária.

"Há pelo menos sete vítimas mortais, incluindo dois turistas no noroeste da Turquia. Em Istambul, as fortes chuvas provocaram inundações em ruas e casas, causando duas vítimas mortais", destaca o comunicado do serviço europeu de monitorização do clima.

Sobre a Grécia os cientistas confirmam que se registou um recorde de precipitação, o que provocou o encerramento de várias estradas e a morte de uma pessoa. Na Bulgária, o transbordar dos rios causou graves danos em estradas e pontes, tendo também provocado duas mortes e três desaparecidos, confirmadas até ao final da manhã.

Uma árvore cai a um rio que galgou as margens durante uma tempestade na cidade de Vólos, na Grécia, a 5 de Setembro. É o resultado das chuvas fortes que estão a atingir o país desde a noite de segunda-feira e ao longo desta terça-feira. Reuters/EUROKINISSI A cidade de Vólos ficou inundada por causa da tempestade Daniel, uma região de baixas pressões atmosféricas que está a circular lentamente sobre a Grécia. É uma depressão em cut-off, precisamente o mesmo fenómeno que provocou inundações e a morte de três pessoas em Espanha entre domingo e segunda-feira. Reuters/EUROKINISSI Na mesma cidade grega, Um homem limpa detritos e lama da rua após uma inundação repentina. Este tipo de inundações são causadas pela precipitação muito forte, que acontece quando a depressão atmosférica interage com uma massa de ar quente, desestabilizando. Reuters/EUROKINISSI Um carro fica submerso na água durante a tempestade no monte Pelion, perto de Vólos. Estão a circular imagens nas redes sociais que mostram veículos a serem empurrados pela força das correntes nas estradas gregas. As regiões mais afectadas estão a ser o Norte e o Centro do país. Reuters/EUROKINISSI A tempestade Daniel começa na mesma altura em que, na floresta de Dadia, Alexandroupolis, Grécia, os bombeiros conseguiram finalmente extinguir um incêndio de grandes dimensões que lavrava há 17 dias. As operações ainda decorrem no terreno por causa do receio de reacendimentos em focos mais quentes. EPA/ACHILLEAS CHIRAS As imagens captadas com drones horas antes dos incêndios mostram a devastação deixada pelo fogo no parque natural grego. Nesta fotografia, um campo com árvores ficou totalmente queimada em Dikela. EPA/ACHILLEAS CHIRAS No terreno, veem-se carcaças carbonizadas junto aos destroços de um estábulo que foi completamente consumido pelo incêndios na floresta de Dadia, Alexandroupolis, Grécia. Este é o cenário 17 dias depois do início do incêndio — e na véspera da chegada de uma tempestade que agora está a causar cheias não muito longe deste parque natural. EPA/ACHILLEAS CHIRAS As autoridades de saúde britânicas enviaram mensagens de alerta para os telemóveis registados no país a avisar que a onda de calor que vigorará ao longo da semana pode trazer problemas graves de saúde. O alerta ficará activo pelo menos até às 21h de domingo. EPA/NEIL HALL Em Londres, uma mulher usa um pequeno leque ornamentado para se proteger do sol. As temperaturas devem atingir os 32ºC na capital britânica e aproximar-se dos 40ºC em várias cidades francesas. EPA/NEIL HALL Nem o metro parece aliviar o calor no Reino Unido. Uma mulher usa um leque para se refrescar enquanto viaja no metropolitano de Londres esta terça-feira. EPA/NEIL HALL Enquanto os gregos se veem a braços com uma inundação que, segundo os meteorologistas, pode atingir dimensões históricas, uma onda de calor eleva as temperaturas acima dos 30ºC em França, na Bélgica, no Luxemburgo e no Reino Unido. Em Londres, a população despe-se nos jardins para enfrentar as altas temperaturas. EPA/NEIL HALL Enquanto isso, em Espanha, a população contabiliza os estragos deixados pela tempestade de domingo — a que os espanhóis chamam DANA, sigla para a expressão traduzida "Depressão Isolada em Níveis Altos" — na região central do país. Aqui, vê-se um carro danificado preso num emaranhado de lixo e vegetações junto a duas árvores na cidade de Villamanta, na província de Madrid. EPA/RODRIGO JIMENEZ A tempestade que afectou Espanha movimentou-se para Norte e aliviou o estado do tempo na Península Ibérica. Mas a chuva deve regressar a partir de quinta-feira, numa altura em que os espanhóis ainda estão em esforços para recuperar pertences. É o que estes moradores estão a fazer nesta fotografia captada em Toledo. EPA/Ismael Herrero Precisamente em Toledo, as fortes chuvas provocaram três mortos confirmados. Outras três pessoas continuam desaparecidas e há vários danos a registar, incluindo problemas na rede ferroviária e nas estradas. EPA/Ismael Herrero Um autocarro ficou fora de serviço, inoperacional, quando estava estacionado na garagem dos autocarros urbanos da empresa espanhola UNAUTO, também ela afectado pelos danos causados em Toledo. EPA/ANGELES VISDOMINE Um homem limpa uma unidade industrial enlameada na zona industrial de Toledo após fortes chuvas em Toledo, no centro de Espanha. EPA/ANGELES VISDOMINE Fotogaleria Uma árvore cai a um rio que galgou as margens durante uma tempestade na cidade de Vólos, na Grécia, a 5 de Setembro. É o resultado das chuvas fortes que estão a atingir o país desde a noite de segunda-feira e ao longo desta terça-feira. Reuters/EUROKINISSI

Os satélites Copernicus Sentinel fornecem dados valiosos para identificar e delimitar a extensão das áreas afectadas quando ocorrem inundações e para monitorizar as consequências destes acontecimentos catastróficos, nota o comunicado.

Pelo menos duas pessoas morreram e três estão desaparecidas na quarta-feira, depois de chuvas torrenciais terem inundado casas e empresas e destruído infra-estruturas no centro da Grécia, informou o corpo de bombeiros.

Numa notícia divulgada pela Reuters, adianta-se ainda que a tempestade Daniel, que castiga a Grécia desde segunda-feira, provocou deslizamentos de terras, destruiu uma ponte, causou o colapso de postes de electricidade e arrastou dezenas de carros em águas lamacentas, poucos dias depois de um incêndio mortal no norte do país.

Foto Imagem original divulgada esta quarta-feira pelo programa europeu de monitorização do clima União Europeia, Copernicus Sentinel-3 imagery

O corpo de uma mulher idosa foi recuperado perto de uma comunidade no sul da região de Pelion, no centro da Grécia, esta quarta-feira, disseram os bombeiros, aumentando para dois o número de mortos devido ao mau tempo na Grécia. "O corpo foi encontrado debaixo de uma pilha de madeira", disse um oficial dos bombeiros à Reuters, acrescentando que estava a decorrer uma operação de resgate de três pessoas desaparecidas.

Esta quarta-feira, a polícia emitiu avisos de trânsito para as cidades de Trikala e Karditsa, uma vez que se prevê que a tempestade se intensifique.

No noroeste da Turquia, pelo menos cinco pessoas morreram depois de fortes chuvas que provocaram inundações repentinas, refere a Reuters citando a emissora estatal turca TRTHaber .