Supremo israelita reúne todo o painel de juízes para apreciar o fim da cláusula de razoabilidade

A presidente do Supremo Tribunal de Israel, Esther Hayut, convocou todo o painel, de 15 elementos, para decidir sobre a lei que acabou com a cláusula de razoabilidade, no final de Julho, no que será, previa o jornal Times of Israel, a audiência mais emocionante das últimas décadas no país.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt