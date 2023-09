Na China, a tendência “ideal para casar” está a gerar indignação nas redes sociais

Uma tendência de moda na China, que recebeu o nome de “ideal para casar”, está a gerar uma onda de indignação nas redes sociais, com as mulheres a defenderem que o estilo “feminino” e “recatado” apela a estereótipos de género e desencoraja a independência financeira.

Esta tendência tornou-se popular nos últimos tempos depois de vários influencers promoverem formas de vestir que, argumentavam, tornariam as mulheres mais atraentes aos olhos dos potenciais maridos. Isto acontece numa altura em que as entidades oficiais tentam encontrar formas de fazer aumentar o número de casamentos e de filhos, que bateu o recorde de número mais baixo de sempre no ano passado. Foi a primeira vez que se registou uma quebra demográfica em seis décadas.

O número de recém-nascidos está intimamente ligado às taxas de casamento, devido às políticas públicas que tornam difícil que as mulheres solteiras possam ter filhos.

“Estou claramente a trabalhar em direcção ao 'estilo difícil de casar'. Adoro fazer exercício físico, fazer compras e sou uma superfeminista que adora debates”, argumenta uma utilizadora do Weibo, equivalente chinês do Twitter (agora X) numa publicação.

Outra utilizadora do Weibo publicou: “Estou tão feliz sozinha. Muito feliz! Sê uma rapariga difícil de casar, sensível, interessada em ti própria e que se adora a si mesma.”

A maquilhagem neutra e as roupas modestas que estão associadas ao estilo “ideal para casar” são baseadas no Brilliant Girls, um drama de 2021 que gira à volta de uma mulher que quer casar o mais rápido possível.

Em chinês, esta moda traduz-se literalmente como “boa tradição familiar”. Tradicionalmente, as mulheres são vistas como as principais cuidadoras das crianças e da família.

Muitas jovens chinesas apontam os custos elevados dos cuidados infantis, a interrupção na carreira e a falta de interesse no casamento como as razões para não quererem ter filhos.

Angel, uma utilizadora da rede social Little Red Book, plataforma de partilha de publicações sobre moda e estilo de vida, disse que estava a trabalhar para se tornar “difícil de casar”. “No fundo, o mais importante é ser rica e financeiramente independente”, disse.