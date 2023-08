Distrito na China paga aos casais se a noiva tiver menos de 25 anos

Um distrito no leste da China está a oferecer aos casais uma "recompensa" de 1000 yuan (128 euros) se a noiva tiver 25 anos ou menos, a mais recente medida para incentivar os jovens a casarem-se, num contexto de preocupação crescente com o declínio da taxa de natalidade.

O aviso, que foi publicado na conta oficial do Wechat do distrito de Changshan na semana passada, dizia que a recompensa servia para promover "o casamento adequado à idade e maternidade". Incluía também uma série de subsídios para cuidados infantis, fertilidade e educação para os casais que tivessem filhos.

Preocupadas com a primeira queda da população chinesa em seis décadas e com o rápido envelhecimento da população, as autoridades estão a tentar urgentemente adoptar uma série de medidas para aumentar a taxa de natalidade, incluindo incentivos financeiros e estruturas de acolhimento de crianças melhores.

A idade legal para o casamento na China é de 22 anos para os homens e 20 anos para as mulheres, mas o número de casais que se casam tem vindo a diminuir. Este facto tem feito com que as taxas de natalidade baixem, devido às políticas oficiais que dificultam que as mulheres solteiras tenham filhos.

Em 2022, o número de casamentos atingiu um mínimo histórico de 6,8 milhões, o mais baixo desde 1986, de acordo com dados governamentais divulgados em Junho. No ano passado, registaram-se menos 800 mil casamentos do que em 2021.

Estima-se que a taxa de fertilidade da China, que já é uma das mais baixas do mundo, tenha caído para um mínimo recorde de 1,09 em 2022, informam os meios de comunicação estatais.

Os elevados custos dos cuidados infantis e o facto de terem de interromper as suas carreiras profissionais têm impedido muitas mulheres de terem filhos. A desigualdade de género e os estereótipos tradicionais das mulheres que cuidam dos filhos continuam a ser comuns em todo o país.

A baixa confiança dos consumidores e as preocupações crescentes com a economia chinesa são também factores-chave citados pelos jovens chineses para não quererem casar e ter filhos.