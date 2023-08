Com a economia a enfraquecer, banco central da China protege a moeda

Desde o início do ano, a moeda chinesa desvalorizou 6% contra o dólar, numa altura em que os principais indicadores trazem sinais de preocupação quanto à segunda maior economia do mundo.

Numa altura em que os principais indicadores fazem aumentar os receios em torno do rumo da segunda maior economia do mundo, as autoridades chinesas estão agora concentradas em impedir a desvalorização do renmimbi, que negoceia em mínimos de vários anos, ao forçarem a venda de divisas estrangeiras e posterior compra de moeda nacional, de forma a valorizá-la. Isto, enquanto a crise imobiliária no país vai tomando novas proporções, no dia em que a Evergrande, uma das maiores promotoras imobiliárias da China, pediu protecção contra falência nos Estados Unidos da América (EUA).