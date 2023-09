Com a Alemanha em contracção, Bruxelas revê em baixa o crescimento

A Comissão Europeia confirmou, esta segunda-feira, as dificuldades que enfrenta a maior economia da União Europeia (UE), ao rever as suas previsões de crescimento para a Alemanha, que deverá fechar o ano de 2023 com uma contracção de 0,4% do Produto Interno Bruto.

Um desempenho que se reflecte na actividade dos restantes Estados-membros e condiciona a dinâmica de crescimento da zona euro e da União Europeia como um todo: a estimativa de Bruxelas para os países da moeda única europeia é de um crescimento de 0,8% em vez dos 1,1% projectados na Primavera, este ano, o mesmo valor que é agora previsto para o total dos 27.

O panorama melhora ligeiramente em 2024, mas ainda assim a Comissão reviu em baixa os cálculos para o crescimento da zona euro de 1,6% para 1,3%, e da União Europeia de 1,7% para 1,4%.

Essa é uma tendência que se verifica nas seis economias para as quais Bruxelas avançou previsões: além da Alemanha, também a França, Itália, Países Baixos, Espanha e Polónia. Deste grupo, a Espanha deverá registar o maior crescimento em 2023, de 2,2% do PIB, com o arrefecimento a surgir em 2024, com uma redução do ritmo para 1,9%. Em Itália, também se prevê um crescimento menor em 2024 do que este ano: 0,8% no próximo ano, abaixo dos 0,9% projectados para 2023.

Em sentido contrário, a Polónia, que está fora da área do euro, deverá aumentar o ritmo de crescimento no próximo ano: os números de Bruxelas para 2023 apontam para um crescimento de 0,5%, e de 2,7% em 2024.

Bruxelas atribuiu a redução da actividade à “fraqueza da procura interna” e em particular à baixa do consumo, por causa da inflação. Segundo se lê no relatório, “os preços no consumidor, elevados e ainda em crescimento, na maioria dos bens e serviços, estão a ser um impacto maior do que o previsto”.

A Comissão prevê que a taxa de inflação continue a diminuir este ano e em 2024, mas ainda para valores bastante acima da meta dos 2% do Banco Central Europeu. Em 2023, a inflação deverá atingir os 6,5% na União Europeia e os 5,6% na zona euro (em comparação com os 6,7% e os 5,8% previstos na Primavera), e recuar para os 3,2% e os 2,9%, respectivamente, no próximo ano.

O executivo comunitário deixa um aviso ao BCE, que esta semana volta a avaliar a sua política de subida das taxas de referência. “O forte abrandamento da concessão de crédito bancário mostra que o aperto da política monetária está a fazer-se sentir na economia”, e o impacto dessa medida restritiva “deverá continuar a refrear a actividade económica” em 2023 e 2024.

Num cenário de grande incerteza, provocada pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, e das tensões geopolíticas a nível global, Bruxelas considera plausível uma descida mais rápida da inflação com novas subidas das taxas de juro. Uma medida que “pode acelerar a recuperação dos rendimentos reais”, mas que em contrapartida tornará mais persistentes as pressões sobre os preços.