Brandon Cronenberg no MOTELX: quem sai aos seus não degenera

O apelido, como o algodão, não engana: Brandon é filho de David, faz filmes no limiar do terror como o pai, mas segue o seu próprio caminho. Retrospectiva integral no MOTELX, a partir de terça-feira.

Brandon Cronenberg sabe-o bem: não é possível fugir à sombra do apelido. “Quando decidi fazer carreira como artista visual, ainda fiz um par de exposições e não faltou quem me dissesse que os meus desenhos faziam pensar nos filmes do meu pai.” O pai é David Cronenberg, um dos grandes cineastas dos nossos dias, e Brandon é o “filho do meio”, nascido em 1980. E o acaso junta-os agora na paisagem cinéfila portuguesa: o Batalha Centro de Cinema, no Porto, dedica uma retrospectiva integral a David, que começou sexta-feira e dura até Dezembro; o MOTELX — Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que se inicia terça-feira, no Cinema São Jorge, faz exactamente o mesmo com Brandon. Com a diferença de que o filho tem apenas três longas-metragens — nenhuma das quais chegou à sala em Portugal.