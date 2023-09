Estados insulares procuram protecção climática nos tribunais e no Direito do Mar

Os primeiros-ministros de duas pequenas nações insulares que enfrentam impactos contínuos do aumento do nível do mar comparecerão a audiências legais num tribunal internacional em Hamburgo, Alemanha, esta segunda-feira, à procura de uma opinião consultiva sobre as obrigações dos países de combater as mudanças climáticas.

Os primeiros-ministros Kausea Natano, de Tuvalu, e Gaston Browne, de Antígua e Barbuda, prestarão depoimento no Tribunal Internacional para o Direito do Mar, que analisará se as emissões de carbono absorvidas pelo oceano devem ser consideradas poluição marinha e quais as obrigações que as nações têm de proteger o ambiente marinho.

O tribunal emitirá um parecer consultivo, que não é juridicamente vinculativo, mas constitui uma declaração autorizada sobre questões jurídicas que poderá orientar os países na elaboração de legislação sobre protecção do clima.

Estamos aqui à procura de ajuda urgente, na firme convicção de que o direito internacional é um mecanismo essencial para corrigir a injustiça manifesta que o nosso povo está a sofrer em resultado das alterações climáticas. Primeiro-ministro de Tuvalu, Kausea Natano

Os primeiros-ministros, em representação da Comissão dos Pequenos Estados Insulares sobre as Alterações Climáticas e o Direito Internacional (COSIS), defenderão que os países têm a obrigação de proteger o ambiente marinho ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, incluindo as emissões de gases com efeito de estufa.

"Estamos aqui à procura de ajuda urgente, na firme convicção de que o direito internacional é um mecanismo essencial para corrigir a injustiça manifesta que o nosso povo está a sofrer em resultado das alterações climáticas", afirmou Natano, de Tuvalu.

A poluição excessiva por carbono resulta em danos nos oceanos, incluindo o branqueamento e a acidificação dos corais.

Estados insulares de baixa altitude, como Tuvalu e Vanuatu, também correm o risco de ficar submersos pela água até ao final do século devido aos impactes climáticos de evolução lenta.

As pequenas nações insulares também procuraram obter clareza jurídica sobre as obrigações das nações em matéria de clima noutros tribunais. Vanuatu liderou uma campanha para pedir ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) que emitisse um parecer consultivo sobre as obrigações dos países em matéria de alterações climáticas.

Em Março, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou a favor de remeter o caso para o TIJ, que emitirá um parecer em 2024.