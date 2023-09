Presidente e Governo solidários com Marrocos, Portugal e UE disponíveis para apoiar

O Presidente da República transmitiu "sentidas condolências e solidariedade ao Rei de Marrocos", informou Belém numa nota publicada no site oficial. "O Presidente da República enviou ao Rei Mohammed VI de Marrocos uma mensagem de sentidas condolências e solidariedade pelas inúmeras mortes, feridos e desaparecidos como consequência do sismo que abalou Marrocos, expressando a solidariedade do povo português num momento tão difícil para as populações das regiões mais afectadas por esta catástrofe natural", lê-se.

Por seu lado, o primeiro-ministro, António Costa, escreveu na rede social X que "Portugal está solidário e disponível para apoiar Marrocos". "O sismo da noite passada em Marrocos deixa-nos profundamente consternados e apresentamos as nossas condolências a sua majestade o rei, às famílias vitimadas e a todo o povo marroquino, nosso vizinho", diz.

Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recorreu à mesma rede social para lamentar a "terrível notícia" do terramoto em Marrocos, lamentando as "perdas humanas irreparáveis" e manifestando "toda a solidariedade" com o "país amigo e vizinho".

O número de vítimas no forte sismo que abalou Marrocos subiu este sábado para 820 mortos, segundo um novo balanço divulgado pelo Ministério do Interior marroquino. Também há centenas de feridos, disse o ministério, num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

União Europeia já mostrou disponibilidade para ajudar

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, manifestou solidariedade com Marrocos e ofereceu ajuda ao país africano após o terramoto de sexta-feira à noite. “Os meus pensamentos estão com o povo marroquino face ao terrível terramoto”, escreveu Von der Leyen nas redes sociais sobre o sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter com epicentro a sudoeste de Marraquexe.

“Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas, com os feridos a quem desejo uma rápida recuperação e com os socorristas que estão a fazer um trabalho admirável”, acrescentou, citada pela agência espanhola EFE.

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, descreveu a notícia do “terramoto devastador” em Marrocos como aterradora e disse que a União Europeia (UE) está pronta para ajudar o país do Norte de África.

“Os meus pensamentos estão com todas as pessoas afectadas por esta tragédia e com as equipas de salvamento envolvidas na operação de busca. A UE está pronta a apoiar Marrocos nestes tempos difíceis”, afirmou.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também classificou as notícias de Marrocos como devastadoras, “depois de um terramoto que matou centenas de pessoas e deixou muitas outras sem casa”.

O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, também disponibilizou a Marrocos “toda a assistência que desejar”.

O comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, afirmou que o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da UE “está a acompanhar de perto a situação”. Lenarcic disse que a UE “está pronta a prestar toda a assistência necessária, se solicitada”.

A União Africana também enviou condolências ao rei de Marrocos, ao povo marroquino e às famílias das vítimas do forte sismo.“Tomei conhecimento, com grande pesar, das trágicas consequências do terramoto que atingiu o reino de Marrocos”, escreveu na rede social X (ex-Twitter) Mussa Faki Mahamat, presidente da Comissão da União Africana (secretariado da organização), enviando "sinceras condolências a sua majestade o rei Mohammed VI, ao povo marroquino e às famílias das vítimas".