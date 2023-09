Roménia encontra novos fragmentos de suposto drone russo no seu território

O Ministério da Defesa romeno anunciou este sábado que foram encontrados em solo romeno fragmentos de um drone semelhante aos utilizados pelas forças armadas russas, com o Presidente Klaus Iohannis a acusar a Rússia de ter feito uma violação inaceitável do espaço aéreo romeno.

Em comunicado, Iohannis afirmou ter informado o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sobre as peças do drone - o segundo a cair em território romeno esta semana - e que Stoltenberg reiterou a total solidariedade da aliança para com a Roménia.

“A identificação pelas autoridades romenas, em território romeno, perto da fronteira com a Ucrânia, de novos fragmentos de drones indica uma violação inaceitável do espaço aéreo da Roménia, um Estado da NATO, com riscos reais para a segurança dos cidadãos romenos na zona”, afirmou Iohannis.

“Condeno firmemente este incidente causado pelos ataques russos aos portos ucranianos do rio Danúbio”, acrescentou.

Os ataques aos portos fluviais ucranianos, situados a centenas de metros da fronteira romena, aumentaram os riscos de segurança para a NATO, cujos membros têm um compromisso de defesa mútua.

Stoltenberg afirmou que os ataques russos perto da fronteira eram “desestabilizadores”, mesmo que não houvesse qualquer indicação de que a Rússia pretendesse atingir um membro da NATO. Stoltenberg acrescentou, numa mensagem no X (o antigo Twitter), que saudava a decisão dos EUA de enviar caças F-16 para aumentar o patrulhamento aéreo.

O Ministério da Defesa disse que as Forças Navais da Roménia enviaram equipas de busca depois de as autoridades locais as terem alertado para a suspeita de fragmentos de drones descobertos a 2,5 km a sudeste da aldeia de Plauru, do outro lado do Danúbio do porto ucraniano de Izmail.

As forças armadas protegeram a área e os fragmentos serão analisados, afirmou em comunicado.

Desde Julho, quando Moscovo abandonou o acordo que levantava um bloqueio russo de facto aos portos ucranianos do Mar Negro, tem atacado repetidamente os portos fluviais ucranianos que se situam do outro lado do Danúbio.

A Ucrânia é um dos maiores exportadores de cereais do mundo e o porto romeno de Constanta, no mar Negro, é agora a sua maior rota de exportação alternativa, com os cereais a chegarem por estrada, comboio ou barcaça através do Danúbio.

A Ucrânia afirmou, na segunda-feira, que os drones detonaram na Roménia durante um ataque aéreo russo noturno a Izmail, mas as autoridades romenas negaram inicialmente os relatos antes de encontrarem os fragmentos na quarta-feira.