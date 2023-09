Da Liga Hanseática ao muro soviético, Lübeck é história envolta em maçapão

Junto ao mar Báltico, a cidade alemã atrai os transeuntes com as suas igrejas altas e pontiagudas e os seus tijolos vermelhos. Mas Lübeck, com toda a sua história, continua a olhar para o futuro.

A cidade velha de Lübeck, no Norte da Alemanha, captura a atmosfera dos contos de fadas. Os tijolos vermelhos dos edifícios, o rio que circunda a parte mais antiga, as igrejas pontiagudas, remetem-nos para os livros de crianças. Basta avistar a Porta de Holsten, com as suas duas torres que terminam em forma de cone, para pensarmos em anões e príncipes feitos de maçapão, uma marca gastronómica da cidade.