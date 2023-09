Morreu a economista Teodora Cardoso

A economista e primeira presidente do Conselho de Finanças Públicas (CFP), Teodora Cardoso, morreu este sábado em Lisboa aos 81 anos, disse à Lusa fonte Banco de Portugal. Foi à frente do CFP, de Fevereiro de 2012 até Março de 2019, que se tornou conhecida dos portugueses, apesar de muitas outras interversões públicas, assumindo com frontalidade a avaliação das contas públicas.

Teodora Cardoso nasceu em Estremoz e licenciou-se em Economia, no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (actual ISEG), tendo feito uma parte substancial da sua carreira no Banco de Portugal (entre 1973 e 1992), onde desempenhou funções no Departamento de Estatística e Estudos Económicos, trabalhando nas áreas de macroeconomia, política monetária e relações com organizações internacionais.