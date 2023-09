Neste concurso, basta uma ilustração sobre saúde para ganhares mil euros

O Prémio Ilustração SANFIL Medicina tem ainda mais dois prémios de 500 euros para atribuir. As candidaturas terminam a 20 de Novembro.

Ilustrar a saúde e premiar a criatividade de quem o faz foi o motivo que levou à criação do Prémio de Ilustração SANFIL Medicina 2023, concurso criado pela rede de saúde SANFIL — Global Health Company para comemorar os 70 anos de existência. No final, serão escolhidos três vencedores.

Para concorrerem, os participantes devem ter pelo menos 18 anos e residir em Portugal, lê-se no regulamento da associação. O documento adianta ainda que cada pessoa só pode concorrer com um desenho que não pode ser feito com recurso a técnicas digitais nem publicado antes de o concurso terminar.

As candidaturas já estão abertas e terminam dia 20 de Novembro. Quem ficar em primeiro lugar recebe um prémio monetário de mil euros. O segundo e terceiro classificados recebem 500 euros cada.

Para se inscreverem, os participantes terão de preencher o formulário que se encontra no site da organização. Depois de o fazerem vão receber um código que devem escrever no verso da ilustração para serem identificados pelo júri. Os desenhos só serão aceites em formato físico, pelo que terão que ser entregues pessoalmente ou enviados para a sede da SANFIL, em Coimbra.

O vencedor é anunciado no dia 14 de Dezembro na página de Facebook da instituição e o prémio será atribuído presencialmente numa data a combinar.

Como recompensa, os restantes participantes vão receber um voucher de saúde que pode ser utilizado para uma consulta de avaliação geral na Casa de Saúde Santa Filomena, em Coimbra, ou no Hospital São Francisco, em Leiria.