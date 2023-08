Estas ilustrações mostram (e ajudam) animais incríveis

São 105 ilustrações sobre animais para ver (e comprar) na Ó! Galeria, no Porto, e o objectivo é claro: homenagear todas as espécies ameaçadas e doar “5% das receitas” da exposição à associação de protecção animal O Cantinho da Milú, que, neste momento, acolhe 700 animais, lê-se no comunicado enviado ao P3.

Na exposição Incridibili Animalibus, que pode ser vista até 31 de Agosto, nenhum animal ficou de fora. Além de cães e gatos, não faltam ilustrações de pássaros, caranguejos, burros, elefantes ou esquilos à venda por 24,60 euros.

Os desenhos saíram da criatividade de 91 artistas de todo o mundo que se juntaram à causa não só através da arte, mas também com doações monetárias a outras associações que resgatam animais abandonados.

Lê todos os artigos do Pet aqui.