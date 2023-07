Porque é que o meu gato urina no tapete? Está a tentar dizer-me alguma coisa?

Enquanto investigadores de gatos, uma das queixas mais comuns que ouvimos é: "O meu gato é um idiota. Sempre que faço alguma coisa que ele não gosta, urina na minha cama ou no tapete."

Muitas vezes, esta queixa baseia-se na suposição de que o animal está a procurar vingança ou a tentar enviar uma mensagem, ao estilo do filme O Padrinho.

Infelizmente, criou-se uma teoria que considera os gatos manipuladores, vingativos, indiferentes ou mesmo psicóticos. Esta ideia significa que quando estes felinos fazem algo de que não gostamos, é fácil pensar que o fizeram deliberadamente para nos magoar ou aborrecer.

No entanto, os gatos não se comportam da mesma forma que os humanos e os motivos que têm não são iguais aos nossos. Na verdade, não estão a tentar irritar-nos ou castigar-nos, por isso, vamos esquecer esta teoria e elencar cinco motivos que explicam o facto de o teu gato urinar no teu tapete, cama ou roupa.

Pode ser um problema de saúde

Primeiro, faz esta pergunta a ti próprio: o gato está doente? Muitas doenças ou lesões — incluindo infecções urinárias, cistite, diabetes e dor crónica — podem fazer com que um gato tenha um comportamento urinário invulgar.

A cistite idiopática felina (doença urinária que provoca inflamação na bexiga) ocorre em aproximadamente entre 2 a 4% dos gatos em todo o mundo. As causas exactas não são conhecidas, mas a ansiedade ou stress do animal aumenta o risco.

Muitas vezes é difícil perceber quando é que um gato está doente, uma vez que estes animais são incrivelmente peritos em esconder a dor.

Um dos indícios que pode ajudar a descobrir um problema acontece quando os gatos que sentem desconforto querem urinar num sítio onde se sentem confortáveis, muitas vezes um local que associam à segurança — como é o caso da tua cama, roupas ou tapete.

Uma das razões pelas quais se sente confortável nesse local é porque tem o teu cheiro, algo que ele associa a sentimentos positivos. Se ele urinar num sítio estranho, o teu primeiro instinto deve ser perguntares-te se é altura de o levares ao veterinário.

Stress de curta duração

Mudaste alguma coisa em casa ultimamente? Estás a fazer obras? Há ruídos fortes? Um novo gato mudou-se para a casa ao lado? O teu amigo trouxe o cão quando esteve contigo? Situações como estas podem levar o teu gato a sentir-se stressado e a urinar em sítios inesperados.

Se ajudar, aponta os dias em que ele urina num local pouco habitual e vê se encontras um padrão. Se este comportamento estiver relacionado com algo em particular — como a visita de um amigo com o cão — tenta adaptar a configuração da casa para que o teu gato se sinta mais confortável. Por exemplo, mantém o cão no exterior ou leva o gato para um quarto com comida, água e uma caixa de areia.

Em suma, pensa em formas de deixares o teu gato mais confortável (ou de eliminares o factor de stress).

Stress crónico

​Ao contrário de um stress de curto prazo, o stress crónico é um problema contínuo que não pode ser simplesmente travado ou eliminado. Pode resultar do facto de o animal viver numa casa com vários gatos ou com um cão, ou de uma patologia como a ansiedade.

Embora o stress crónico possa ser mais difícil de gerir, é importante identificá-lo e procurar ajuda, uma vez que pode originar graves problemas de saúde, como a cistite, que pode causar um bloqueio urinário e ser fatal. Se o teu gato vai à caixa de areia e faz esforço sem qualquer resultado é uma emergência e, neste caso, precisas de consultar um veterinário o mais rapidamente possível.

Foto Identifica as áreas que possam estar a causar stress Alex Bertman/Unsplash

Outra das dicas é fazeres um pequeno registo diário e tenta identificar as áreas que possam estar a causar stress ao teu animal.

A par disto, ajusta o ambiente para limitar estes factores de stress e, se necessário, procura a opinião de um veterinário especialista em comportamento animal para tratar a possível ansiedade do teu gato.

Da mesma forma, o facto de estares muito stressado pode fazer com que o teu gato também esteja. Às vezes, precisam os dois de respirar fundo.

Pode ser a caixa de areia

Os "acidentes" do teu gato podem ser tão simples como o facto de ele não gostar do suporte, tabuleiro ou do local onde está a caixa de areia.

Os gatos querem sentir-se confortáveis e seguros quando vão à casa de banho. É por isso que podem não querer usá-la se:

o suporte que estás a utilizar lhe magoar as patas ou é demasiado profundo ao ponto de o fazer deslizar;

o tabuleiro é demasiado pequeno ou está demasiado coberto;

a caixa de areia está colocada num sítio onde o animal pode ser facilmente perturbado.

É importante perceber que cada gato é diferente e que o que funciona para um pode não funcionar para outro. Dito isto, eis algumas regras gerais para proporcionares uma caixa de areia agradável ao teu animal:

disponibiliza um tabuleiro de areia por gato e um tabuleiro suplementar para a casa;

a profundidade da areia deve ser suficiente para cobrir bem o fundo do tabuleiro, mas não tanto ao ponto de o peso do gato o fazer escorregar para dentro dele;

escolhe uma areia sem cheiro (os gatos são muito sensíveis a odores);

coloca o tabuleiro numa zona com privacidade e longe de potenciais factores de stress, como crianças, cães ou ruídos altos;

se possível, coloca os tabuleiros pela casa em áreas apropriadas para que o teu gato tenha sempre acesso fácil quando precisar;

esvazia regularmente o tabuleiro e mantém-no limpo.

Pode ser porque o teu gato é parvo

Estou a brincar. Este nunca é o motivo.

Susan Hazel é professora auxiliar na Escola de Ciência Animal e Veterinária, na Universidade de Adelaide, na Austrália

Julia Henning está a terminar o doutoramento na Universidade de Adelaide