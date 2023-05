Filipa Beleza deixa-nos Entalados entre as acções individuais e a crise climática global

Em Entalados, Filipa Beleza deixa-nos encurralados “entre o optimismo e a esperança” e “as consequências visíveis e palpáveis” da crise climática. Tal como no seu livro anterior, Somos (mesmo) uma merda a crescer, a autora usa ilustrações humorísticas para abordar pequenas coisas do dia-a-dia, da reciclagem à urgência de fechar a torneira.

A maior parte das personagens do livro, lançado em Abril, “têm vontade e interesse em ajudar o meio ambiente”, mas dão por elas “a fazer coisas que se calhar são contraprodutivas”, descreve a autora, ao P3. Filipa Beleza quis pensar sobre o impacto das nossas acções individuais numa crise que exige acção global e “através do bom humor, promover uma reflexão” e “estimular uma conversa entre os nossos círculos com amigos, com família”.

O foco ambiental do novo livro surgiu da participação da ilustradora no concurso Comic Arts Europe, cujo tema era “Visions of Tomorrow”.

O processo de criação começou durante a pandemia. Segundo Filipa Beleza, as ideias para as ilustrações sobre sustentabilidade foram inspiradas por “todas as notícias que saíam de animais a reconquistarem as cidades”, num momento em que parecia que queríamos “repensar a nossa relação com o meio ambiente”. Por agora, ainda assim, Filipa Beleza vai continuar a reciclar.

Texto editado por Renata Monteiro.