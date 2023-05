Com um texto ou ilustrações podes ganhar 3000 euros e publicar um livro

A Fundação Cecília Zino, do Funchal, em parceria com a Fundação Iniciativa, de Curitiba, no Brasil, está a organizar um concurso literário e de ilustração para jovens brasileiros e portugueses até aos 26 anos. Os dois vencedores podem ganhar três mil euros cada, além de verem o seu trabalho publicado.

O tema da competição organizada pelas duas fundações que ajudam crianças e jovem em situações vulneráveis é "família" e serão atribuídos dois prémios, um literário e um de ilustração. Quem participar deve apresentar uma proposta de texto de, no máximo, 15 páginas A4 ou projectos de ilustração baseados na narrativa vencedora.

A entrega de propostas para o prémio começou no dia 5 de Maio e prolonga-se até 5 de Julho. Depois, as candidaturas para o Prémio Ilustração arrancam a 5 de Setembro e terminam a 5 de Novembro. Os vencedores são anunciados, respectivamente, a 31 de Julho e 31 de Novembro.

O objectivo do concurso passa por promover a leitura, a escrita criativa e a expressão literária, lê-se, no regulamento que pode ser consultado aqui. Pretende também divulgar novos autores de língua portuguesa do Brasil e de Portugal, não estando aberto a pessoas com obras literárias publicadas.