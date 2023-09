Biden chega à Índia à procura de aliados para conter influência chinesa

Presidente dos EUA encontra-se esta sexta-feira com Narendra Modi, antes da cimeira do G20 em Nova Deli, com China e a guerra na Ucrânia na agenda.

Quando Joe Biden soube que Xi Jinping não estaria presente na cimeira do G20, que começa sábado em Nova Deli, capital da Índia, o Presidente dos Estados Unidos disse que estava “desapontado” com a ausência do seu homólogo chinês. Mas a falta de comparência do líder da China pode, na realidade, proporcionar uma abertura para Biden avançar com mais à vontade a sua agenda para uma viagem que inclui, já esta sexta-feira, um encontro bilateral com o Presidente indiano, Narendra Modi, e, depois da cimeira, uma passagem pelo Vietname.