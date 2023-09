Bruce Springsteen cancela oito datas da digressão de Setembro por causa de úlceras

Bruce Springsteen anunciou, nesta quarta-feira, que decidiu adiar indefinidamente oito datas da tournée deste mês com sua E Street Band. O motivo está relacionado com o tratamento médico que está a realizar para úlceras pépticas.

Springsteen, de 73 anos, prometeu remarcar as actuações canceladas, começando com um espectáculo que estava marcado para quinta-feira no JMA Wireless Dome, em Syracuse, Nova Iorque, bem como uma data anteriormente perdida em Filadélfia, há algumas semanas.

O cantor e compositor comunicou o cancelamento das datas aos fãs numa mensagem publicada na sua conta na plataforma de media social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Os portadores de bilhetes para os concertos adiados foram informados de que receberiam informações sobre as datas remarcadas. As outras datas adiadas foram 9 de Setembro, em Baltimore; 12 e 14 de Setembro, em Pittsburgh; 16 de Setembro, em Uncasville, Connecticut; e 19 de Setembro, em Albany, Nova Iorque.

Os organizadores da digressão norte-americana de Springsteen, que começou no mês passado e estava prevista decorrer até meados de Dezembro, disseram que a estrela vencedora de um Grammy “está a ser tratada por sintomas de úlcera péptica, e a opinião dos seus conselheiros médicos é de que ele deve adiar o resto dos seus espectáculos de Setembro”.

As úlceras pépticas são feridas abertas, que se desenvolvem no revestimento interno do estômago e na parte superior do intestino delgado, sendo o sintoma mais comum a dor de estômago, segundo a Clínica Mayo.

A úlcera péptica é uma úlcera de forma redonda ou oval na qual o revestimento do estômago ou duodeno foi corroído pelo ácido gástrico e sucos digestivos.

Springsteen, natural de New Jersey, que adquiriu a alcunha de The Boss nos primeiros anos da sua carreira, na década de 1970, teve o seu nome inscrito na Rock and Roll Hall of Fame em 1999 e lançou o seu 21.º álbum de estúdio em 2022, Only the Strong Survive, uma colecção de covers de clássicos do R&B e da soul music.