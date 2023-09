Prendas de Costa aos jovens: devolução de propinas, cheque-livro e férias nas pousadas

Primeiro-ministro escolheu a Academia Socialista para anunciar medidas que vai incluir no OE2024 destinados aos jovens, desde passes a devolução de propinas e redução do IRS.

Da redução do IRS à devolução de propinas, passando por passes gratuitos e férias nas pousadas da juventude - há uma panóplia de apoios para os jovens no Orçamento do Estado para 2024. E António Costa antecipou-se em um mês ao anunciá-los na abertura da Academia Socialista, a "universidade" de Verão com que o PS faz a sua rentrée, tendo na sua frente a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e o ministro da Educação, João Costa.

Perante uma plateia de militantes e os 80 jovens que até domingo vão ouvir deputados, ministros e eurodeputados sobre variados temas, António Costa anunciou o novo pacote do IRS Jovem para o próximo ano. Para os jovens trabalhadores, o IRS será zero para o primeiro ano de trabalho; no segundo ano será de 25%, nos dois seguintes será de 50%, e no quinto ano pagarão apenas 75%.

Para os estudantes há várias medidas: todos os passes sub-23 passarão a ser gratuitos, independentemente do nível de rendimentos das famílias.

Os estudantes do ensino superior público que depois de concluída sua formação fiquem a trabalhar em Portugal receberão de volta aquilo que pagaram em propinas: no primeiro ano de trabalho é-lhes devolvido o valor líquido que pagaram no primeiro ano do curso e assim sucessivamente. Neste momento, a propina da licenciatura é de 697 euros.

Os mestrados estão também incluídos, tendo o Governo fixado um valor universal de devolução de 1500 euros anuais. Quem beneficia de isenção de propinas receberá também o mesmo valor, apesar de não ter pago durante o seu curso.

Na prática, tanto as propinas como os transportes passam, a médio prazo e sob o cumprimento de condições, a ser gratuitos. Medidas que os partidos à esquerda do PS têm sucessivamente procurado inscrever, sem sucesso, nos orçamentos do Estado.

Para os mais jovens, António Costa anunciou também a criação de um cheque-livro quando completarem 18 anos. E quem concluir a escolaridade obrigatória receberá um vale de uma semana de férias na rede das pousadas da juventude e quatro bilhetes de comboio.