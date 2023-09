Veneza: turistas vão pagar 5 euros para proteger a “frágil cidade lagunar”

Medida será testada no próximo ano durante feriados da Primavera e nos fins-de-semana de Verão, quando o número de turistas atinge o seu pico. Os visitantes com mais de 14 anos terão de pagar a taxa.

Veneza planeia experimentar uma taxa de entrada de 5 euros (5,35 dólares) para os visitantes de um dia no próximo ano para tentar gerir o fluxo de turistas atraídos para os seus canais históricos, disse a Câmara Municipal esta terça-feira.

A taxa será aplicada, a título experimental, em 30 dias do próximo ano, concentrando-se principalmente nos feriados da Primavera e nos fins-de-semana de Verão, quando o número de turistas atinge o seu pico. Todos os visitantes com mais de 14 anos terão de pagar a taxa.

O objectivo é encontrar "um novo equilíbrio entre os direitos dos que vivem, estudam ou trabalham em Veneza e os dos que visitam a cidade", declarou Simone Venturini, conselheira para o turismo de Veneza.

Não se trata de uma medida para ganhar dinheiro, acrescentou, afirmando que a taxa apenas cobrirá os custos de administração do regime. As datas exactas do plano e a forma como será gerido serão acordadas após a aprovação final do conselho, que deverá ocorrer na próxima semana.

O plano, proposto pela primeira vez em 2019, foi inicialmente adiado devido à covid-19, que manteve os turistas afastados, e mais tarde por razões técnicas e processuais.

Entretanto, os visitantes voltaram a afluir a Veneza, com os forasteiros a ultrapassarem muitas vezes os cerca de 50.000 habitantes do centro da cidade, sobrecarregando as suas ruelas estreitas. O excesso de turismo é, desde há muito, um problema para a frágil cidade lagunar.

Em Julho, os peritos da UNESCO recomendaram que Veneza e a sua lagoa fossem acrescentadas à lista do Património Mundial em Perigo, alegando que a Itália não estava a fazer o suficiente para proteger a cidade do impacto das alterações climáticas e do turismo de massas.