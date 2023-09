O Caso do Cadáver Esquisito 6: “Tempus fugit, memento mori”, por Filipa Taipina

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar... Não só sabia que não existia caminho, como não poderia existir nenhum Ti Zé! Há muito que não existia o nome José. Desde o misterioso e traumático fenómeno da Jangada de Pedra, que deixou à deriva a parte mais ocidental do velho continente e todas as mulheres da jangada grávidas. Os poderosos forjaram milhões na tentativa de trazer esse pedaço de volta ao velho continente e decidiram não dar a nenhuma criança o nome José. Acabaram-se assim os Zecas, Zequinhas, Zezinhos, Zezinhas, Zezitos, Zezitas e obviamente o Zé, o mais problemático de todos os nomes! A vontade de mudarem o seu fado foi tão grande que nem mesmo o Zé Povinho e o das Caldas sobreviveram. Não é que lhes tenha valido de muito, como dizia Abílio Mendes: “Não são os nomes que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os nomes.” De facto, o fado pouco ou nada mudou. Enfim, deixei de lado todo este tormento, era demasiado trágico e recente, é preciso ir muito, muito mais atrás.

Nino entra na sala com uma pilha de fac-símile, com os seus olhos azuis da cor do Mediterrâneo e o seu sorriso do tamanho do mundo. Carissima Anna, come va la ricerca? Ahhhhh! Como são divertidos os “falsos amigos”! Rimo-nos durante um grande pedaço de tempo. Tens estado com os amigos de Parma? Sim, respondi-lhe! Sorriu.

Bom... vamos ver o que encontraste. Hummm... tens noção de que podemos estar perto do princípio do fim? Nino folheava a grande velocidade para a frente e para trás todos os neumas e melismas espalhados pela grande mesa. Onde é que encontraste tudo isto? Num vale perto de Aeminium, respondi-lhe. Inacreditável! Nada disto era suposto ter chegado ali e muito menos desta forma, dizia Nino incrédulo! É praticamente impossível, ficamos às sassevA, do ossevA!

A face de Nino transfigurou-se e o seu semblante escureceu, o entusiasmo estilhaçou-se e até a cor dos olhos ficou acinzentada como o mar nos dias de tempestade. Atormenta-me a ideia de te deixar sem protecção, ainda mais perante tudo isto, tão novo e tão velho. Qualquer um de nós pode morrer, respondi, sabemos isso desde o início. Sim, mas promete-me que se alguma coisa acontecer pedes ajuda. Ajuda a quem? Ao Giacomo, o Franz já tem demasiados para proteger. Ao Bruder Jakob? Sim, sabemos todos que é o último das Sabedorias Viventes, não há mistério que lhe subsista. Nunca sabemos por onde anda, mas há muito que te ensinei como encontrá-lo, prometes-me? Simmm! Prometo! Continuei a espalhar tudo o que tinha encontrado em cima da grande mesa e continuámos: Iudicare vivos et mortuos; lumen de lumine; de ore leonis; invenerit vigilantem...

Há tempos que não conseguia contactar Nino, sabia que quando estava em Moscovo era sempre difícil, mas pelos meus cálculos já deveria estar de volta a Milão. No entanto, não estranhei. Nino faz parte daquele grupo de pessoas que só usam o telemóvel quando precisam, e quase nunca se lembra que o dito artefacto também serve para o comum dos mortais o poder contactar! Era uma questão de geração, o Velhotinho fazia-me exactamente o mesmo.

As horas passavam, não havia notícias de Nino, comecei a sentir frio. Estava calor e o sol atravessava a janela da sala Perosi, mas cada vez sentia mais frio, um frio que vinha do interior do meu ser. Sentia-me insegura, há muito que sabia que o mal estava por perto, mas nunca tinha sentido medo, tinha a protecção de Nino e sabia que venceríamos o inimigo. Além de mais, estava num dos lugares mais seguros do mundo. Algo de muito estranho se passava. O telemóvel deu sinal de mensagem, senti ainda mais frio, medo! A mensagem era clara. Chorei copiosamente durante o tempo infindável de encharcar a minha alma.

Levantei a cabeça, respirei fundo, nunca pensei ter de cumprir esta promessa. Segui as instruções de Nino e do outro lado respondeu-me a voz serena de Giacomo, Bruder Jakob, como gostava de assinar. Preciso de o ver. Eu sei, espero-te amanhã às 15 horas, acho que tens tempo suficiente para chegar. Onde está? Em Santa Hildegardis, conheces bem, espero-te na biblioteca. A domani. A domani!

A AUTORA: Filipa Taipina

Nasceu em Lisboa na madrugada de um domingo de 1968. Tem uma paixão por livros antigos, de preferência milenares e cheios de neumas. Itália é o país onde a cegonha a deveria ter deixado e por lá vai vivendo sempre que consegue escapar aos compromissos no finis terrae. Doutorou-se em Roma, no Vaticano, em Canto Gregoriano. Professora do Instituto Gregoriano de Lisboa e directora artística do Mediae Vox Ensemble é também terapeuta de Bowen. Faz treino de competências e desenvolvimento pessoal e escreve regularmente para a revista Olhares do Centro Cirúrgico de Coimbra. Acredita que o humor, a criatividade e a empatia, aliadas ao rigor e exigência, são a sua forma de escapar às armadilhas da existência.