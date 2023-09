Número de jovens apoiados pelo Porta 65 cresce 19% depois do aumento das rendas máximas

Mais de 12 mil jovens acederam ao Porta 65 no concurso de Abril, mais 19% do que no ano passado. Este foi o último período fixo de candidaturas do programa, que passa a ser de acesso contínuo.

No primeiro concurso do Porta 65 desde que as rendas máximas admitidas no programa de apoio ao arrendamento foram actualizadas, realizado entre Abril e Maio deste ano, mais de 12 mil jovens conseguiram aceder ao apoio, um crescimento significativo em relação ao ano passado. Todas as candidaturas consideradas elegíveis foram aprovadas, mas, para já, não se sabe quantas acabaram rejeitadas.