Estamos a colocar a Terra à prova: veja os 7 gráficos que mostram os extremos de 2023

O Verão de 2023 foi o mais quente desde que há registos, segundo o programa europeu de monitorização do clima Copérnico. Esta estação do ano só acaba a 23 de Setembro mas as temperaturas médias globais durante os três meses de Verão (Junho, Julho e Agosto) já são as mais elevadas jamais medidas.

Estamos apenas a um triste passinho de ultrapassarmos o ano mais quente de sempre, que foi 2016: faltam 0,01 graus Celsius para 2023 bater o recorde. “O colapso climático já começou”, reagiu António Guterres. Se as palavras e os números não chegarem para transmitir a urgência de agir, as imagens, fotografias ou gráficos, podem ajudar. Aqui ficam alguns dos gráficos que mostram como estamos a colocar a Terra à prova, passando muitos dos seus limites.

As médias de temperatura do ar no Verão dos últimos anos, segundo os dados divulgados esta quarta-feira.

Nos últimos anos, a temperatura média à superfície da Terra tem ficado acima de um grau Celsius, comparando com o período pré-industrial.

À medida que a concentração de dióxido de carbono (CO2) e de outros gases que provocam efeito de estufa na atmosfera, a Terra absorve mais calor.

As emissões de CO2 não têm parado de aumentar, com uma pequena subtracção em 2020, no primeiro ano da pandemia.

Neste Verão, várias catástrofes associadas ao clima ocorreram um pouco por todo o planeta.

Em 2023, a temperatura dos oceanos à superfície tem estado bastante acima dos últimos anos, o Norte do Atlântico não foi excepção.

A temperatura média da água superficial do Atlântico Norte tem aumentado nas últimas três décadas.