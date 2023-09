Ordem dos Advogados reduz valor de inscrição no curso de estágio em mais de um terço

Descida de 1500 para 950 euros surge no âmbito do “cumprimento do programa eleitoral” da bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro.

A Ordem dos Advogados (OA) aprovou a redução do valor exigido para a inscrição no curso de estágio para o acesso à profissão, que desce de 1500 para 950 euros, segundo um comunicado do organismo.

"No dia 1 de Setembro de 2023, o Conselho Geral da Ordem dos Advogados deliberou diminuir o emolumento de inscrição até agora exigido de 1.500,00 euros, passando o mesmo a assumir o valor global de 950,00 euros, com efeitos imediatos e a aplicar já no próximo curso de estágio de advocacia, que se irá iniciar neste mês de Setembro de 2023", pode ler-se na nota divulgada.

A descida de 1500 para 950 euros traduz-se numa redução de 36,7% e surge no âmbito do "cumprimento do programa eleitoral" da bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro.

"Tudo foi feito para que se cumprisse aquilo a que nos propusemos desde o início, ou seja, não permitir que a capacidade económica possa ser factor impeditivo na escolha da carreira", refere ainda o comunicado assinado pelo Conselho Geral da OA, que relembra também o possível recurso a uma isenção ou ao pagamento faseado.

A Ordem dos Advogados salienta igualmente a "consciência da realidade que está a ser vivenciada no país", defendendo ser uma obrigação do organismo "garantir que o valor da inscrição não signifique um qualquer entrave no acesso à profissão".