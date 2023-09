Falha num operador de comunicações paralisou tribunais, MP, PJ, registos e notariado

Ministério confirmou que a falha afectou todo os serviços do sector da Justiça até ao princípio da tarde desta terça-feira. Problema já está resolvido.

Esteve em baixo toda a manhã e parte da tarde desta desta terça-feira o Portal Citius, aplicação através da qual se faz a gestão processual nos tribunais. O mesmo aconteceu nos sistemas informáticos de outros serviços tutelados pelo Ministério da Justiça.

“Existem problemas de comunicação que afectam os sistemas da Justiça”, confirmou logo pela manhã o gabinete da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. “As equipas tecnológicas estão a trabalhar na resolução do problema.”

Inúmeras diligências que estavam agendadas para a manhã desta terça-feira tiveram de ser suspensas. Nos tribunais, na Polícia Judiciária, nos departamentos de investigação e acção penal do Ministério Público, nos serviços de registos e notariado, nos serviços prisionais.

“Tivemos um dia de greve na sexta-feira e na segunda-feira e no reinício dos trabalhos agora é a tutela que não tem o sistema a funcionar”, diz Carlos Almeida, do Sindicato dos Oficiais de Justiça. “Temos tribunais esta manhã parados por causa do Citius. E na parte da tarde temos greve.”

António Marçal, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, julgava estar perante “uma falha de sistema expectável”. “O sistema colapsou. Isto demonstra que há uma falta de investimento numa área crucial como os sistemas informáticos.” Mas não seria isso, afinal.

“O problema de comunicações que está a afectar os sistemas da justiça foi provocado por uma interrupção num circuito de um operador de comunicações que faz a ligação a um data center localizado em Évora”, explicou o ministério, por escrito, já esta tarde. “Não se trata de um problema interno dos sistemas da Justiça, mas ao nível da infra-estrutura de comunicações, provocada por uma intervenção externa.”

Bem no princípio da tarde, não adiantava qualquer previsão de solução. Dizia estar “a fazer o acompanhamento permanente desta situação e a avaliar soluções provisórias que permitam garantir a reposição das comunicações, enquanto a ligação não for restabelecida pelo operador”.

Já durante a tarde, o MJ informou que os problemas de comunicação que afectaram a rede da Justiça, durante a manhã e início da tarde, tinham sido “superados”. Teria “sido retomado na totalidade o normal funcionamento dos serviços”.

Notícia actualizada às 16h45 desta terça-feira, com a informação de que o problema que afectava os sistemas informáticos já estava resolvido.