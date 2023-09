Especialistas propõem criação de Agência Europeia de Energia que avalie as políticas nacionais e da UE

Actual quadro de governança das políticas de energia e clima da UE está desajustado e não responde às exigências do Pacto Verde, consideram analistas do Bruegel.

A União Europeia deve estabelecer uma Agência Europeia da Energia, preparar um novo plano de investimento verde, e passar as decisões das matérias relacionadas com a energia e o clima para o nível dos chefes de Estado e Governo, com pelo menos uma cimeira especial anual, defendem três especialistas do think tank de política económica Bruegel, sediado em Bruxelas.